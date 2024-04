Zaustavio ga u šumi, optužio ga za provalu u vikendicu pa u njega ispalio šest hitaca

Ukidanje presude i novo suđenje traži ŽDO Varaždin u žalbi na nepravomoćnu presudu iz veljače ove godine kada je Željko Čengić (65) na Županijskom sudu u Varaždinu osuđen na jedinstvenu kaznu od četiri godine i 10 mjeseci zatvora zbog ubojstva počinjenog u prekoračenju nužne obrane te općeopasnu radnju.

Riječ je o događaju koji se zbio 2. svibnja 2020. u Vulariji, a Čengić je bio optužen da je odbijajući napad na sebe i svog prijatelja Ratimira Benčića (67) pucao u Martina Pilića (28) koji je izlazio iz automobila s prepravljenim signalnim pištoljem u ruci. Prema optužnici Čengić je ispalio u Pilića najmanje šest hitaca, pri čemu ga je s četiri pogodio u glavu, a od zadobivenih ozljeda Pilić je preminuo 23. svibnja 2020. u bolnici. Osim toga, Čengić je bio optužen i da je nehotice ranio svog prijatelja Benčića u desnu nadlakticu te da ga je teško ozlijedio.

U svojoj žalbi ŽDO Varaždin navodi da oni Čengića terete za ubojstvo, da smatraju da nije bilo nikakvog napada, pa da sukladno tome Čengić nije bio u stanju nužne obrane kada je ubio Pilića.

- Prvostupanjski sud pogrešno je i neosnovano izmijenio optužnicu. U žalbi je predloženo da se pobijana presuda ukine i predmet vrati prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje- navodi se u žalbi.

Inače, povod toj tragediji, kako se čulo tijekom suđenja, bile su provale u vikendice u tom kraju, zbog čega su mještani bili u strahu i panici. Na dan ubojstva oko vikendica u šumi su se čuli i pucnjevi, a Čengići su namjeravali prenoćiti u vikendici. No predvečer ih je nazvao Benčić i kazao im da prema vikendici dolazi automobil. To je bilo vozilo u kojem je bio Pilić, a Čengić i Benčić su se uputili prema vozilu. Prišli su Martinu Piliću koji se zaustavio u automobilu. Počeli su ga ispitivati tko je i što je te su, prema uputi policije, kako su tvrdili svjedoci na suđenju, od Pilića tražili da im pokaže osobnu. Počeli su mu zavirivati u automobil, govorili su mu da sumnjaju da je povezan s provalama te naveli da će zvati policiju. Pilić je izašao iz vozila, počelo je naguravanje i u tom naguravanju je on ubijen, a Benčić ranjen. Čengić i Benčić su tvrdili da je sa sobom imao nešto kao prepravljeni signalni pištolj. Forenzičari su kasnije utvrdili da iz tog pištolja nije pucano, a tijekom suđenja se čulo da je u šumu išao u šetnju i kako bi gledao dabrove.