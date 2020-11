Zašto je glasanje u utorak? Nakon mise, jahalo se cijeli dan do birališta

Američki predsjednički izbori, osim redovito žestoke predizborne kampanje, povijesno su obilježeni i zanimljivostima koje često graniče i s bizarnostima. Prvo pitanje jest zašto je baš prvi utorak u studenome službeni dan predsjedničkih izbora, ali i drugih izbora, u Sjedinjenim Državama.

Pravilo od 1845.

To pravilo potječe još iz 1845. godine. Kongres je u to vrijeme kada je Amerika bila još poljoprivredna zemlja, uzeo u obzir da je nedjelja crkveni dan, da se glasa u glavnom gradu okruga koji je obično bio na jedan dan jahanja od bilo kojeg drugog mjesta okruga, pa ponedjeljak nije mogao doći u obzir.

U to vrijeme poljski su radovi uglavnom bili gotovi, a vrijeme još relativno dobro i putovi prohodni, što je omogućavalo premošćivanje često velikih udaljenosti do biračkih mjesta. Srijedom su se, pak, održavali sajmovi, pa je tako ostao utorak. I to vrijedi za sve savezne izbore. I Super Tuesday ostaje i dalje iako sve upućuje na to da bi odaziv bio mnogo bolji vikendom. Puno se govori o tome kako dva kandidata, Trump i Biden, imaju podosta godina.

Donald Trump je sa 70 godina najstariji izabrani američki predsjednik. Ronald Reagan imao je 69, mandat je ponovio sa 73. Najmlađi je bio John Fitzgerald Kennedy s 43 godine. Hillary Clinton prva je žena koja je izborila nominaciju velike stranke. No, nije i prva žena koja se kandidirala za najviši ured Sjedinjenih Država. Bila je to prije nje Victoria Woodhull, koja se kandidirala 1872. kao liderica pokreta sufražetkinja. Bilo je to gotovo 50 godina prije nego što su žene izborile pravo glasanja na američkim izborima što se dogodilo 1920.

Ključ se zove – Ohio

Reagan je također bio i prvi američki predsjednik koji se razvodio, Trump je drugi, prije Melanie ženio se dva puta. Reagan je dio još jedne statistike, samo su on i Richard Nixon uspjeli pobijediti u 49 od 50 američkih država. Ali, pet je puta kandidat izgubio izbore nakon što je osvojio većinu glasova. Bili su to Hillary Clinton 2016., Al Gore 2000., Grover Cleveland 1888., Samuel Tilden 1876. te Andrew Jackson 1824. godine.

Ali, Cleveland je jedini predsjednik koji je osvojio dva neuzastopna izbora, 1885. i 1893. Zato se Barack Obama naziva 44., a ne 43. američkim predsjednikom. Ako ste mislili da je Donald Trump iz Bijele kuće tvitao prvi, prevarili ste se. Prvi je tvit handleom @ POTUS iz Bijele kuće poslao Barack Obama 2015., a prvi instagramski post prva dama Michelle Obama 2013. Od tada je iz Bijele kuće tvitano 30.000 puta. Ohio je od 1944. uvijek glasao za pobjednika, osim jednom, kada je 1960. glasao za Nixona, a ne za JFK-a. No, ni jedan republikanac nije postao predsjednikom ako nije pobijedio u Ohiju.