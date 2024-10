Zašto je Anušić napustio sjednicu: 'Kada je to saznao Milanović, onda je Kundidu naredio da dođe kod njega u ured'

Ministar obrane Ivan Anušić objasnio je zašto je napustio današnju sjednicu Odbora za obranu na kojoj se trebalo raspravljati o međunarodnim misijama. Istaknuo je i da ne postoji mogućnost da hrvatski časnici, za koje se planiralo da idu u Wiesbaden, budu prebačeni u Ukrajinu.

Ministar Anušić istaknuo je za HRT da je napustio sjednicu Odbora za obranu jer se, kako kaže, počela pretvarati u cirkus. "Bilo je ključno da na sjednicu dođe načelnik Glavnog stožera OS Tihomir Kundid", kazao je i naglasio da nije želio da to bude bilo tko iz neke stranke. "Ne zanimaju me spinovi koji dolaze sa strane bilo koje političke opcije, ako ćemo i tako razgledati. U ovom trenutku su dolazili isključivo samo od ova četiri predstavnika Milanovićevog ureda koji su sjedili desno od mene", izjavio je.

16.10.2024., Zagreb - U Saboru je pocela 3. sjednica Odbora za obranu na kojoj se raspravlja o sudjelovanju Oruzanih snaga RH u misijama NATO saveza, medju kojima je i NSATU za obucnu i sigurnosnu potporu Ukrajini koju je predsjednik Milanovic odbio potpisati. Photo: Patrik Macek/PIXSELL Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Potvrdio je da Kundid nije trebao dati svoju ocjenu treba li Hrvatska ući u tu NATO-ovu aktivnost. "On je profesionalac, on je čovjek iz struke, možemo tako doslovno nazvati. On je trebao objektivno objasniti Hrvatskoj javnosti zašto i gdje se šalju dva časnika za logistiku u Wiesbaden. Ali je pokazao kičmu, za razliku od nekih drugih načelnika glavnog stožera i rekao je da će reći ono što je i kako je", kazao je Anušić. "Kada je to saznao predsjednik Milanović, onda mu je onemogućio dolazak izdajući mu naredbu da u 12:30 mora biti kod njega u uredu."

Odgovarajući na pitanje što bi hrvatski časnici trebali raditi ako odu u Wiesbaden te postoji li ikakva mogućnost da odu u Ukrajinu, Anušić je kazao: "Ne postoji mogućnost da ih se iz Njemačke prebaci u Austriju ili Švicarske, koje nisu članice NATO-a, a kamoli u Ukrajinu. Postoji jedna odluka, koja se zove nacionalno ograničenje, koje brani svakom našem vojniku odlazak i prelazak granice van odluke koja je donešena, a u ovom slučaju je to Wiesbaden, ako to ne potvrdi Hrvatski sabor, predsjednik, premijer ili većina", rekao je Anušić.

"Ne dolazi u obzir. To je potpuni spin. Ono što je govorio Milanović u početku, da će ti ljudi završiti Ukrajini na ratištu, ne znam ni ja gdje, potpuna je laž i politički spin. I zato je trebao doći i načelnik Glavnog stožera general pukovnik Kundid i iz svoje perspektive reći. Ja pokušavam to objasniti, pokušao je objasniti to i premijer, ali jednostavno se vraćamo na temu da smo mi iz HDZ-a pa mi to sada nešto skrivamo. Evo, gospodin general pukovnik, prvi čovjek Oruženih snaga, objektivno želi to objasniti. Kada dolazi do toga da taj čovjek pokazuje kičmu i kaže ja sam načelnik Glavnog stožera, nisam tvoj poslušnik, e onda ga Milanović zove, tj. prijeti mu", rekao je Anušić.

Istaknuo je da će u ponedjeljak vjerojatno biti sazvana ponovno sjednica i da će se tada moći točno objasniti o čemu se radi. Nada se, kako kaže, da će predsjednik Republike shvatiti što je danas učinjeno, da je praktički uzurpirano najviše zakonodavno predstavničko tijelo s njegovim odlukama.

U slučaju da se ne prikupi dvotrećinska većinu za odluku o hrvatskim časnicima, Anušić je rekao da se tu zapravo dolazi do najvećeg problema. Problematičnim smatra poruku koju bi Hrvatska poslala ako se ne podupre odluka. Napominje da se NATO-u ne želi poslati "košarica". "Sve ono za što smo se borili 90-ih godina do danas, poništavamo, kazao je. Hoćemo li ići u neko novi Varšavski pakt, Nesvrstane? Hoćemo li ići sa Srbijom i s Rusijom zastupati teze kakve se zastupaju sada, kontra Ukrajine", upitao je.

Za predsjednika Zorana Milanovića s ovom misijom NATO ulazi u ratni sukob. Za njegovog savjetnika Orsata Miljenića je ovo načelno samo korak bliže sudjelovanju u ratnom sukobu. Što je za vas zapravo ratni sukob, upitao je novinar Anušića. "To sam čuo kad je rekao. Polako reteriraju od onoga što su govorili. Govorili da je to izravno miješanje u ratni sukob, da će Hrvatska vojska tamo završiti itd.", rekao je i da podsjetio da 12 misija oružanih snaga RH danas sudjeluje diljem svijeta, a da bi ova u Wiesbadenu trebala biti 13. misija.

"Ratni sukob bi bilo konkretno da se pokupi jedna bojna ili jedna brigada ili jedna satnija, opremi se i pošalje se na ratište u Ukrajinu. To je miješanje izravno u sukob. To do sada nijedna zemlja nije napravila, niti će napraviti NATO. Jasno, postoje ograničenja, kao što sam rekao, postoji nacionalni ograničenje koje Hrvatska ima i sprečava nas apsolutno pa i da to nekom padne na pamet. Ali ne može nikom pasti na pamet. Pa nije nitko ovdje sulud, neće nitko slati Hrvatsku vojsku u rat. Radi se o Wiesbadenu, logističkoj potpori, dva častnika."

