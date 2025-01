Zašto Hrvati još uvijek posjeduju ilegalno oružje? Policija: 'Njegova funkcija nije zaštita...'

Na Silvestrovo, u mirnom naselju Blaževdol kod Zeline, dogodila se bizarna situacija koja je šokirala mnoge – metak ispaljen iz ilegalnog oružja završio je u božićnoj kuglici obitelji koja nije bila kod kuće. Na sreću, nitko nije bio ozlijeđen, ali sama pomisao da metak može doći izvan kontrole i završiti u nečijem domu stvorila je nelagodu među hrvatskim građanima. Policija je ubrzo reagirala, uhitivši 45-godišnjeg osumnjičenika, koji je neovlašteno nabavio i posjedovao vatreno oružje i streljivo.

Ovo nije jedini slučaj posljednjih dana. Na Novu godinu, u Splitu, pucalo se također iz neregistriranog oružja. Pijani muškarac je priveden, a pištolj je zaplijenjen, što ukazuje na rastući problem ilegalnog oružja u Hrvatskoj. „Razlog zašto ljudi i dalje čuvaju oružje kod kuće, zaista mi nije jasan“, izjavio je Mario Salopek iz Službe prevencije Ravnateljstva policije. „ Ilegalno oružje nema drugu funkciju osim da ugrožava one koji ga posjeduju i njihovu okolinu. Njegovo posjedovanje može dovesti do nesreća, kao što smo vidjeli u Zelini, gdje je metak mogao završiti u domu obitelji, no na sreću, nisu bili kod kuće.“, prenosi Danas.hr.

Prema podacima, u sklopu kampanje „Manje oružja, manje tragedija“, koja traje od 2007. godine, građani su dragovoljno predali više od 7.000 komada automatskog oružja, oko 350.000 komada rasprskavajućih sredstava, više od šest milijuna komada streljiva, te gotovo šest i pol tona eksploziva. Iako brojke pokazuju da kampanja ima kontinuitet, ilegalno oružje i dalje se nalazi u posjedu građana.

„Teško je procijeniti koliko još oružja ima kod građana, ali svakodnevno smo svjedoci da ono postoji“, rekao je Salopek. No, policija ne odustaje od svojih napora. Kampanja je usmjerena na educiranje građana o opasnostima ilegalnog oružja i pružanje mogućnosti za njegovu predaju bez kazne. Svaka osoba koja želi predati oružje može pozvati broj 192, a policija će diskretno preuzeti oružje u civilnoj odjeći, bez posljedica za predavatelja.

