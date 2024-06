Zaposlenik HAC-a varao vozače i uzimao novac, snimile ga kamere

Sve je počelo kada se u srpnju stranac požalio HAC-u da mu je na autocesti u Dalmaciji naplaćena veća cestarina od stvarne. Nakon istrage, zaposlenik HAC-a, otpušten je u prosincu. Iako se nedavno žalio na tu odluku, sutkinja nije prihvatila njegove argumente, a HAC je pregledao snimke nadzornih kamera i provjerio račune i naplatu. Otkrili su da je jedan od zaposlenika "često određivao višu skupinu vozila od stvarne, prikazujući tako višu cijenu na ekranu, a zatim nakon naplate vršio korekciju skupine vozila i u sustavu evidentirao ispravnu cijenu".

Naime, zaposlenik je tijekom tri radne smjene, u 25 navrata, vozačima naplaćivao višu cestarinu od stvarne, oštetivši ih za oko 200 eura. "On je na blagajni unosio višu skupinu vozila od stvarne, naplaćivao višu cijenu, a zatim, prije podizanja rampe, vršio korekciju na ispravnu skupinu vozila. Vozačima nije davao račun", navode iz HAC-a.

Osim ovih transakcija, videonadzor je pokazao da je u osam navrata uzimao novac iz priručne blagajne ili sa stola i stavljao ga u prednji džep hlača, što se ne može smatrati "bakšišem", kako je tvrdio u svoju obranu. Osumnjičeni zaposlenik je negirao optužbe, tvrdeći da je višu kategoriju vozila obračunavao slučajno, zbog zabune, a da je novac koji je uzimao bio višak ili bakšiš na koji je imao pravo, piše Danica.hr.

Pokušao je pred sutkinjom objasniti svoje postupke, navodeći tešku životnu situaciju u kojoj se nalazi već godinama. "Liječim se psihoterapijom i antidepresivima koji mi uzrokuju zamor, pogotovo u jutarnjim satima. Kad mi bude bolje, prekinem terapiju, ne shvaćajući da time činim sebi štetu, što dovodi do pogoršanja mog stanja i pada koncentracije," izjavio je bivši zaposlenik HAC-a, moleći da ga vrate na posao. No, unatoč njegovim objašnjenjima, sutkinja je ovog tjedna presudila da je otkaz zakonit. I dalje ima pravo žalbe na presudu, s obzirom na to da je nepravomoćna.

