Započelo rješenje dugovanja zdravstvenog sustava veledrogerijama

Prvi sastanak veledrogerija s ministrom zdravstva, prof.dr.sc. Vilijem Berošem slijedi već ovih dana, kako neslužbeno doznajemo u Ministarstvu zdravstva.

Međutim, razlog nije, kako je to dosad bilo uobičajeno, nikakva izvanredna situacija s dugom za lijekove niti ikakve blokade radi toga, nego je riječ o inicijativi ministra Beroša.

- To do sada nije bila praksa, ministar je pokazao inicijativu i to podržavamo te kao industrija stojimo na raspolaganju za sve daljnje razgovore - potvrdila je Milka Kosanović iz Hrvatske udruge poslodavaca koju je ministar zdravstva sam kontaktirao s prijedlogom da se započnu razgovori oko rješenja dugovanja zdravstvenog sustava veledrogerijama.

Kako će dodati Kosanović takav potez ministra ima njihovu apsolutnu podršku i daje industriji vjeru kako će se sustavno i kroz razgovor uspješno riješiti problemi dugovanja. I na poziciji pomoćnika ministra, prof. Beroš, napomenula je, imao je inicijativu i pokazao da poznaje sustav i nudio rješenja.