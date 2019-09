Škoro o predsjednici: Ima stožer, šefa stožera, ali kandidature nema

Započela je berba grožđa u vinogradu predsjedničkog kandidata Miroslava Škore u Mitrovcu kod Kutjeva.

Škoro je pozvao novinare na druženje te najavio kako će ih tom prilikom detaljnije upoznati sa svojim vinarskim biznisom.

Na pitanje je li uz njega HDZ, Škoro kaže kako nema razloga komentirati HDZ ili bilo koju stranku.

– Tko koga podržava - to je pitanje demokracije. Stranačku stegu mogu donekle razumjeti, ali mišljenje svakog čovjeka je bitno – kaže Škoro, piše N1.

Komentirao je i odgađanje isticanja kandidature aktualne predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović.

– Nitko od nas nije kandidat. Tek kad se raspišu izbori i kad prikupimo 10.000 potpisa postajemo kandidati... Postoji njen stožer, ima šefa stožera, no nema onog tko je najavio kandidaturu. Za pretpostaviti je da će se ona kandidirati pa ćemo na megdan i birači će odlučiti – rekao je.

Istaknuo je da on još nema stožer.

– Ja, ustvari, nemam stožer, imam tim s kojim surađujem, dnevno se srećem s desecima ljudi... Razgovarao sam s i s Matom Radeljićem, i opet ćemo razgovarati, on puno zna kako to funkcionira. Kad osnujem stožer, vidjet ćete da to neće biti ljudi koji su naročito poznati široj javnosti, već će to biti obrazovani, mladi, sposobni ljudi – rekao je Miroslav Škoro.