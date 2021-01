Zapeli na granici kod Imotskog: Carina zabranila ulaz humanitarcima iz Ljubuškog

Petorica prijatelja iz Ljubuškog u Bosni i Hercegovini uputila su se u Baniju kako bi prevezli humanitarnu pomoć za pogođene u razornom potresu zbog kojega su mnogi ostali bez svojih domova.

No, na carini su ih zaustavili i ne puštaju ih da uđu u Hrvatsku. Osim humanitarne pomoći prevoze i kamp kućicu koju su planirali dati jednoj obitelji koja je ostala bez kuće.

U kombiju su pak prevozili vodu, deke, jastuke, hranu...

Granicu su pokušali prijeći tri puta na tri različita granična prijelaza, a zadnje su zapeli u Donjim Vinjanima kraj Imotskog. Noćas su čekali do pola 4, no u Hrvatsku nisu uspjeli ući pa su se vratili u Grude.

– Pokušali smo tri puta, na svim granicama. Nije do policije, problem je u carini. Carina nam ne dozvoljava unijeti tu robu bez računa, treba se cariniti ta roba, u kombiju je samo voda, deke, nekoliko vreća krumpira, najlona... Nema tu vrijednosti svega 300 eura. Na zadnjem prijelazu nisu nam imali što reći. Rekao sam imam hrvatsku osobnu i pitao ih jesam li ja državljanin RH, a oni su mi rekli nisam. Pitao sam ih zbog čega pa su mi rekli zato što nemam prebivalište u Hrvatskoj. Rekao sam im kad dođe vrijeme glasanja onda jesam, ništa mi na to nije odgovorio – prepričao nam je muškarac iz Ljubuškog koji je samo u Hrvatsku htio doći kako bi pomogao obiteljima čije su kuće stradale u potresu.

Pojasnio nam je kako su mu na carini rekli da državljani Hrvatske mogu unijeti robu u vrijednosti 300 eura, no njima ipak nisu dopustili iako su četvorica imala hrvatske osobne iskaznice.

– Kamp kućica pogotovo ne može, nikako ne može zato što nju isto treba cariniti, stranih je papira. Maloprije su čovjeka zbog komada pršuta vratili nazad. Mi smo se vratili u Grude i sad ne znamo što ćemo – priča nam i ističe kako ih je policija bez problema pustila da prijeđu granicu.

– Ne znamo što ćemo, ne možemo ući unutra. Naši prijatelji su iz Njemačke pošli s dva šlepera, isto ih nisu pustili. Rekao sam im 'OK ako kamp kućica ne može proći, pitao sam možemo li mi, nema tu puno robe, rekli su mi da nema šanse'. Čim sam rekao da je to humanitarno, odmah su pitali gdje su papiri od Crvenog križa. Ima gore ljudi naših pet koji pomažu, ima sela gdje ljudi nisu ništa dobili za pomoć. Mi smo već dogovorili kome ćemo dati što, sve je bilo dogovoreno, no ne možemo proći nikako – ispričao nam je svoje neugodno iskustvo na granici naš sugovornik.

Poslali smo upit Carini i objavit ćemo odgovor čim ga dobijemo.

