Zanimljiv slučaj iz Podravine: Nakon 9 godina uništili ciglu kojom je žena gađala policajca

Punih devet godina trebalo je našem sustavu da cigla kojom je 2013. godine, dakle prije devet godina, gađan, srećom ne i pogođen ludbreški policajac u Svetom Đurđu, bude službeno oduzeta i naređena da se uništi kao sredstvo počinjenog kaznenog djela. Da stvar bude zanimljivija, okrivljena žena proglašena je krivom i osuđena, a presuda je postala pravomoćnom 2015. godine, dakle prije sedam godina, piše Podravski list.

Naime, dvojica ludbreških policajaca 17. kolovoza 2013. godine oko 17 sati došla su u romsko naselje u Svetom Đurđu kod Ludbrega kako bi obavili obavijesni razgovor s jednim Romom vezano uz dojavu da ga je prethodnog dana napao drugi Rom. No, s ciglom u rukama dočekala ih je Romkinja, inače iz Drnja pored Koprivnice. Zamahnula je ciglom kako bi ih pogodila i bacila je u smjeru jednog policajca, no srećom ga je promašila.

Uhićena je zbog napada na službenu osobu i 15. srpnja 2015. godine proglašena krivom za to kazneno djelo te osuđena na sedam mjeseci uvjetnog zatvora. Nesporno je bilo je li okrivljena podigla ciglu i bacila je, no sud je tijekom suđenja utvrđivao je li ona bacila ciglu na policajca s ciljem da ga napadne i ozlijedi, ili na svog supruga koji je bio kraj policajca, a s kojim se svađala. Policajac je rekao na sudu kako je cigla proletjela pored njegove glave, da se izmaknuo i da ga je za malo pogodila i da ga je ta žena ponovno htjela pogoditi ciglom, no da ju je u tome spriječio njezin suprug.

Na kraju ju je suprug pred policajcima i ošamario tako da je kamen bacila i pogodila drugog Roma zbog kojeg je policija došla u naselje. Presuda protiv nje postala je pravomoćnom 2015. godine, a cigla kojom je počinjeno kazneno djelo bila je arhivirana sve do sada, sedam godina od pravomoćnosti presude i devet godina od napada na policajce kada je oduzeta i pohranjena kao dokaz u kaznenom postupku. Naime, tek su se sada na temelju dopisa Policijske postaje Ludbreg što činiti s tom ciglom, varaždinski tužitelji obratili Općinskom sudu koji je rješenjem naredio kako se u kaznenom postupku privremeno oduzeta cigla trajno oduzima ženi te da se mora uništiti. Uništenje sporne cigle povjereno je Policijskoj postaji Ludbreg.

Video: U Zagrebu nikad više divljih svinja, Grad objavio kako se ponašati ako ih vidite