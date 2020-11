Zamka za potrošače? Crni petak izgubio smisao zbog rasprodaja u studenom

”Pravi” Black Friday u Hrvatskoj nismo imali ni proteklih godina, a sudeći po akcijama, sniženjima, oglasima i marketinškim kampanjama kojima nas trgovci s predznakom Crnog petka zasipaju već tjednima, primjereniji naziv tog šopingholičarskog blagdana u nas bi ove godine bio Black November. Trgovci se, naime, svim silama trude ne bi li nadoknadili promete iz prijašnjih godina – i ne samo od Black Fridaya, koji kao “novokomponirana” inačica u Europi nikad nije zaživio kao u matičnom SAD-u.

Popusti su zato već počeli i gdjegdje su i veći nego lani, kad je artikle snižene 70% i više trebalo tražiti svijećom. No uz obvezne epidemiološke mjere, limitiran broj kupaca u odnosu na kvadraturu trgovina (15 kupaca na 100-tinjak kvadrata), preporuku neisprobavanja odjeće u trgovinama tekstila, preporuke vezane uz povrat te robe na police, obvezno nošenje maski i dezinfekciju – što u danima kad bilježimo oko 3500 novooboljelih od korone brojne građane ne bi izvuklo iz kuće ni da su 90-postotna sniženja – najveće se nade polažu u online prodaju.

Pada posjećenost i prihodi

– Božićna potrošnja, a posebice Black Friday, ove će godine biti manji za 30% u odnosu na rekordne iznose prošlih godina, a veći dio pozitivnog doprinosa, da pad ne bude i veći, doći će od online trgovine – kaže ekonomski stručnjak i glavni izvršni direktor Lonije Drago Munjiza.

Slično misli i Denis Čupić, predsjednik F.O./ Grupe koja upravlja Westgateom te čelnik Koordinacije neprehrambene trgovine i trgovačkih centara HUP-a.

– Trenutačno je prosječen pad posjeta u šoping centrima u Hrvatskoj i Europi od 15 do 18% u zadnja tri mjeseca, a od sredine listopada dodatno je pala i potrošnja, njezin se pad procjenjuje na 27%. Ako samo to preslikamo na Black Friday, bit će to veliki pad, a moguće je i da je forsiranje rasprodaja tijekom čitavog ovog mjeseca anuliralo prihode od samog Crnog petka. S druge strane imamo agresivne strane online trgovce koje marketinški ni financijski ne može pratiti nijedan domaći e-trgovac, a nisu pod hrvatskom jurisdikcijom, ne plaćaju poreze Hrvatskoj te nitko ne zna koliko se u nas zapravo trguje online – kaže Čupić.

Što se pak sigurnosnih mjera tiče, objašnjava da nijedan trgovački centar nema potrebe pooštravati mjere. City, Arena, Westgate toliko su veliki da ni u normalnim vremenima ne dosegnu broj limitiran mjerama zbog koronavirusa. Westgate bi prema tim pravilima mogao primiti više od 24.000 ljudi u isto vrijeme, a toliko ih nije bilo ni na otvorenju, ističe Čupić. A za pridržavanje mjera i dezinfekciju, koliko ljudi smije ući..., odgovorna je i svaka trgovina u centru.

Europljani osvješteniji

Amerikanci su lani od Black Fridaya (od četvrtka poslijepodne do nedjelje) uprihodovali rekordnih 68,9 milijardi dolara, 5,4% više nego godinu ranije, dok je potrošnja tijekom Cyber Mondaya rasla 15%, na 7,4 mlrd. dolara. U Europi je Black Friday najbolje prihvaćen među Britancima koji su lani potrošili oko 2,5 mlrd. funti, a drugi su Nijemci s 29% manje. U Hrvatskoj je pak, prema podacima Porezne uprave, u 2019. na Crni petak (od petka do nedjelje) promet bio oko 1,6 mlrd. kuna, a na Cyber Monday 507,7 mil. kn.

Eurozastupnica Biljana Borzan, članica Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača EP-a, kaže kako se u Europi ne može govoriti o sniženjima i rasprodajama poput onih u SAD-u. Kod Europljana je i jača svijest o štetnosti pretjeranog konzumerizma te lošeg utjecaja na okoliš. U Francuskoj je, primjerice, čak 200 brendova lani bojkotiralo Black Friday. Potrošačima savjetuje da budu oprezni pri kupovini, posebno online.

– Kupujte od provjerenih trgovaca, najbolje onih iz EU jer tako imate zajamčena europska prava kao što je besplatan povrat robe u roku 14 dana od dostave. Moj savjet je uvijek: nemojte dopustiti da agresivni marketing utječe na vas. Provjerite unaprijed što želite kupiti kako biste na Black Friday vidjeli li riječ o stvarnim sniženjima, a isto tako i uvjete povrata ako vam proizvod kupljen online ne bude odgovarao. Naravno, kupujte stvari koje vam uistinu trebaju, a ne one koje su na najvećem popustu – poručila je Borzan.