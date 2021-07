Zaklada 'Hrvatska za djecu' pomaže Petrinji u uspostavi Centra za usluge djeci i obiteljima u kontejnerskom naselju

U Petrinji je u ponedjeljak potpisan Ugovor kojim Zaklada „Hrvatska za djecu“ dodjeljuje 350 tisuća kuna Gradu za projekt „Uspostava Centra za usluge djeci i obiteljima u kontejnerskom naselju Sajmište u Petrinji“ kojim će se financirati nabava i opremanje četiri kontejnera u naselju Sajmište.

Ugovor o izravnoj dodjeli financijskih sredstava potpisala je gradonačelnica Grada Petrinje Magdalena Komes i upraviteljica Zaklade Renata Gubić.

„Zahvaljujem Zakladi na ovoj prekrasnoj i plemenitoj donaciji djeci i odraslima Grada Petrinje. Katastrofa koja nas je pogodila zaista ostavila je široke posljedice na sve i to ne samo u materijalnom nego i u psihičkom smislu. Ova donacija ide na prostor Sajmišta, gdje je kontejnersko naselje, ali vjerujem da će ga osim tamošnjih korisnika mobilnih kućica koristiti i ostali građani Petrinje. Svi smo proživjeli doista teške trenutke od trenutka potresa do danas. Psihičke posljedice osim potresa, ostavila je i korona kriza stoga sam neizmjerno sretna što nam je stigla ova pomoć i vjerujem da će zajedno s aktivnostima Unicefa i Crvenog križa pomoć doći u dobre ruke te da će naša djeca to znati iskoristiti i cijeniti.“ – izjavila je Magdalena Komes, gradonačelnica Grada Petrinje.

Projekt će se provoditi u suradnji s partnerima koji će pružiti podršku u provođenju aktivnosti Centra time što će osigurati mobilne timove za rad s djecom, mladima i roditeljima. Mobilni timovi partnera će ujedno držati dodatne edukacije za postojeće pružatelje socijalnih usluga i time osnažiti postojeće usluge na području grada Petrinje.

“U kontejnerima će biti uspostavljen Centar koji će djeci s područja Petrinje, a koja zbog proživljenih trauma tijekom razornog potresa u Banovini trpe ozbiljne psihičke posljedice, pružiti prijeko potrebnu stručnu podršku. Centar će služiti kao prostor za pružanje psihosocijalne pomoći djeci, mladima i njihovim roditeljima. Uz to u Centru će biti organizirane i raznolike radionice te grupne aktivnosti!” – izjavila je Renata Gubić, upraviteljica Zaklade “Hrvatska za djecu”.

