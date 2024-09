Zagrepčanka se šokirala kad je shvatila da s važećom osobnom ne može u BiH: 'Paraliziralo me'

"S povratnom kartom za BiH išla sam raditi online check in za let. Paralizirala me obavijest koja mi je zabljesnula na ekranu. 'Putni dokumenti moraju vrijediti najmanje tri mjeseca dulje od dana do kojeg ostajete.' U šoku sam buljila u slova na ekranu. No moja nevjerica poruku nije izbrisala. Ostala je tamo, na ekranu, baš kao što ću ja idućih tjedana ipak ostati u Zagrebu", ispričala nam je Zagrepčanka. Pojasnila je kako joj osoba iskaznica ističe krajem listopada, putovnica je istekla prošle godine. "Ne krivim nikoga osim sebe. Ulaskom u EU navikli smo putovati lagodno i bez puno razmišljanja, no prelazak granice ipak nije nešto čemu treba pristupati ofrlje", zaključuje.

Pa, evo podsjetnika za sve one koji se žele detaljnije informirati o obvezama prilikom putovanja. Za prelazak granice potrebni su ili osobna iskaznica ili putovnica. Samo s osobnom (pod uvjetom da je izdana poslije 1. siječnja 2003., građani RH mogu putovati u sve države članice Europske unije (EU), Albaniju, Andoru, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Gruziju (ako se putuje iz zračnih luka na području Estonije, potrebna je putovnica), Island, Kosovo (samo s biometrijskom osobnom iskaznicom izdanom nakon 1. kolovoza 2021.), Lihtenštajn, Moldovu, Monako, Norvešku, San Marino, Sjevernu Makedoniju, Srbiju, Švicarsku i Vatikan.

Od 1. listopada 2021. hrvatski državljani prilikom ulaska u Ujedinjeno Kraljevstvo moraju imati valjanu putovnicu, dok će ulazak s valjanom hrvatskom osobnom iskaznicom u UK biti moguć samo za hrvatske državljane koji imaju digitalni imigracijski status (pre-settled status i settled status).

Francuska priznaje hrvatsku osobnu iskaznicu kao valjanu za putovanje u sljedeće francuske prekomorske zemlje:

Guadaloupe

Francuska Gvajana

Martinique

Mayotte

Réunion

Nova Kaledonija

Francuska Polinezija

Sveti Bartolomej

Sveti Martin (ako se dolazi s nizozemskoga dijela otoka ili se prelazi na njega, potrebna je putovnica)

Sveti Petar i Mikelon

Wallis i Futuna.

S osobnom iskaznicom možete putovati i na Kanarsko otočje (sastavni dio Španjolske), na Madeiru i Azore (Portugal) te u Gibraltar (prekomorsko područje Ujedinjene Kraljevine).

Osobna iskaznica mora valjati najmanje tri mjeseca

Ako ulazite u BiH, osobna iskaznica ili putovnica moraju vrijediti najmanje tri mjeseca. "Stranac može ući u BiH ako posjeduje važeću putovnicu ili drugi identifikacijski dokument koji može koristiti za ulazak u BiH čije je važenje najmanje tri mjeseca duže od namjeravanog datuma odlaska s teritorija BiH i izdan je u posljednjih 10 godina ili je izdan sa rokom važenja TRAJNO. U opravdanim hitnim slučajevima, odnosno ako to zahtijevaju razlozi sigurnosti BiH, humanitarni, ozbiljni profesionalni ili lični razlozi, rok važenja putne isprave može biti i kraći", stoji objašnjene na stranicama Granične policije BiH. Slično je i za ulazak u neke druge zemlje, poput Albanije.

Odnosi li se to na još koju zemlju i gdje mogu naći preporuke po zemljama?

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova na svojim internetskim stranicama građanima pruža detaljan pregled po zemljama, a na temelju informacija koje su dostavile strane države, navedeno je koji su dokumenti potrebni hrvatskim državljanima za ulazak u pojedinu zemlju. Informacije pronađite OVDJE. Zemlju odaberite u padajućem izborniku. Preporuke za putovanja i kontakti hrvatskih diplomatsko- konzularnih predstavništva diljem svijeta pronađite OVDJE.

"Napominjemo kako točnu informaciju o uvjetima ulaska u konkretnu državu ima diplomatsko-konzularno predstavništvo te države", savjetuju u Ministarstvu.

Što s djecom?

Od 10. lipnja 2013. godine, od kad se izdaju nove osobne iskaznice, osobna iskaznica se može izvaditi i za dijete bez obzira na dob djeteta. S obzirom na to da je osobna iskaznica znatno jeftinija od putovnice, izdavanjem osobnih iskaznica djeci olakšat će se i pojednostaviti putovanja u države koje državljanima Europske unije dozvoljavaju prelazak vanjske granice s osobnom iskaznicom.

Granična kontrola ostaje na graničnim prijelazima na vanjskoj granici

Ulaskom Republike Hrvatske u schengenski prostor nije ukinuta granična kontrola na vanjskoj granici, napominju u MUP-u. Na graničnim prijelazima sa susjednim trećim zemljama, odnosno na vanjskoj granici – s Republikom Srbijom, Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom, kao i na graničnim prijelazima u zračnim lukama, odnosno morskim lukama i lukama unutarnjih voda preko kojih se odvija međunarodni promet iz tzv. trećih zemalja – obavlja se osnovna granična kontrola nad građanima Europske unije, a temeljita nad državljanima tzv. trećih zemalja.

Kako prelazimo u zemlje u Schengenu?

Pristupanjem Republike Hrvatske schengenskom prostoru na graničnim prijelazima na unutarnjim granicama, tj. s državama članicama Europske unije (Slovenija, Italija, Mađarska) više se ne provodi granična kontrola već se te unutarnje granice mogu prelaziti bez granične kontrole, bilo kada i na bilo kojem mjestu. Ipak, pravo građana Unije na slobodu kretanja ne isključuje mogućnost da nacionalno zakonodavstvo država članica obvezuje svoje državljane, pod prijetnjom kaznenih sankcija, da imaju valjanu osobnu iskaznicu ili putovnicu kada putuju u drugu državu članicu, bez obzira na prijevozno sredstvo koje koriste i rutu kojom putuju. Kod putovanja u drugu državu članicu schengenskog prostora uvijek se mora nositi osobna iskaznica ili putovnica, u suprotnom ta država članica može izreći odgovarajuću sankciju koja je propisana nacionalnim zakonodavstvom svake države članice. Primjerice, Vlada Republike Slovenije 19. lipnja 2024. donijela je novu Odluku o uvođenju privremene ponovne kontrole na unutarnjim granicama Republike Slovenije s Republikom Hrvatskom i Republikom Mađarskom. Privremena mjera kontrole uvodi se 22. lipnja 2024. a trajat će do uključno 21. prosinca 2024. godine. Putnici su sada prilikom prelaska granice dužni na traženje policijskog službenika pokazati važeću putnu ispravu i pridržavati se uputa policijskih službenika koji obavljaju kontrolu. I Njemačka je uvela kontrole na svim kopnenim graničnim prijelazima.

Ulazak u treće zemlje

Državljanin treće zemlje u smislu schengenske pravne stečevine osoba je koja nije građanin Unije u smislu članka 20. stavka 1. UFEU-a (građanin Unije svaka je osoba koja ima državljanstvo neke države članice) ili koja nije član obitelji građanina Unije koji ostvaruje svoje pravo na slobodno kretanje, odnosno nije državljanin trećih zemalja koji uživa jednaka prava na slobodno kretanje kao i građani Unije na temelju sporazumâ između Unije i njezinih država članica s jedne strane i tih trećih zemalja s druge strane ili član njegove obitelji bez obzira na državljanstvo.



Državljani trećih zemalja mogu ući u Republiku Hrvatsku prema uvjetima propisanim u viznom sustavu Republike Hrvatske.

