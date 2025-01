Zagreb je imao Kulušić, ali ga više nema, mi smo imali 'Stotku', a imamo je i danas

Velikogorički Klub 100, nekadašnji Klub mladih, kultno je mjesto u ovom gradu koje nosi duh prošlih vremena i energiju sadašnjosti. Osnovan kao prostor za okupljanje mladih, brzo je postao središte kulturnih događanja, koncerata i druženja. Danas Klub 100 privlači posjetitelje raznim glazbenim žanrovima i nezaboravnim noćnim provodima, zadržavajući autentičnost i atmosferu koja ga čini posebnim mjestom za sve generacije.

Godine 2014. počela je nova era za kultni Klub 100 u Velikoj Gorici, jedino noćno okupljalište za mlade. Tada je izvedena temeljita renovacija koja je klubu omogućila da se prilagodi potrebama modernog noćnog života. Temeljita obnova donijela je suvremeniji interijer, vrhunsku audiovizualnu opremu i program koji je odgovarao trendovima novih generacija. Fokus je bio na glazbenim događanjima, tematskim večerima i nastupima renomiranih izvođača, čime je klub ponovno postao epicentar zabave i kulturnih okupljanja. Pod sloganom "You can always party harder", Klub 100 obnovio je svoju reputaciju i postao omiljeno odredište mladih iz Velike Gorice i okolnih gradova. Koncerti, DJ nastupi i specijalne večeri postali su redovita ponuda, a prostori kluba ponovno su ispunjeni energijom i žamorom novih generacija, vraćajući mu status nezaobilaznog mjesta na glazbenoj i zabavnoj sceni.

Klub 100 jedno je od najvažnijih mjesta u povijesti noćnog života Velike Gorice i šire. Tijekom više od četiri desetljeća postojanja klub je prešao brojne faze, prateći promjene društva, glazbenih trendova i kulturnih normi. Danas je Klub 100 prepoznatljiv kao mjesto na kojem se spajaju prošlost i sadašnjost, gdje se stare generacije sjećaju svojih mladenačkih dana, a nove pronalaze energiju i zabavu koja nadmašuje očekivanja. Smješten u Velikoj Gorici, gradu koji se iz suburbane zajednice razvio u dinamično urbano središte, grad koji je danas 6. po broju stanovnika u Hrvatskoj, Klub 100 (ili popularno "Stotka") od svojih početaka osamdesetih godina jedno je od najvažnijih mjesta za kulturni identitet grada. Njegova priča nije samo priča o jednom prostoru za zabavu, već o generacijama koje su ga oblikovale, društvenim promjenama koje je proživio te utjecaju koji je imao na kulturni i društveni život Velike Gorice.

Osamdesete godine prošlog stoljeća bile su vrijeme kada se Velika Gorica počela razvijati iz prigradskog naselja Zagreba u grad s vlastitim kulturnim i društvenim identitetom. Klub mladih, kako se tada zvao, djelovao je unutar Narodnog sveučilišta, institucije koja je pružala edukacijske i kulturne sadržaje lokalnoj zajednici. Klub je ubrzo postao popularno okupljalište mladih, u "Stotki" su se održavali koncerti, kazališne predstave, filmske projekcije i umjetnički događaji, koji su mnogima pružali prvi doticaj s alternativnom scenom i suvremenom umjetnošću. Posebno značajan bio je prostor za glazbene entuzijaste – ovdje su se formirali bendovi, održavali nezaboravni koncerti te stvarala zajednica mladih koji su dijelili slične interese. Klub je postao sinonim za alternativnu scenu, pružajući platformu svima koji su tražili nešto drukčije od tada dominantnih mainstream sadržaja.

Otvoren je početkom 1980-ih godina, u vrijeme kada Velika Gorica još nije bila prepoznatljiv centar noćnog života, ali je postojala snažna potreba za prostorima gdje bi mladi mogli uživati u glazbi, zabavi i socijalizaciji. Bio je jedan od rijetkih prostora koji je mladima ponudio utočište, iako s ograničenim mogućnostima u pogledu opreme i sadržaja. Tih godina atmosfera kluba bila je specifična – glazba je bila raznolika, od rocka do popa i, naravno, novog vala. U društvenim i političkim okolnostima koje su karakterizirale to doba Klub 100 bio je simbol mladenačkog bunta i želje za slobodom. Glazba je bila oblik pobune protiv tadašnjih normi i društvenih ograničenja. Mladi su dolazili u klub ne samo zbog zabave već i zbog želje da se osjećaju povezani s većim kulturnim i društvenim kretanjima koja su se počela događati diljem zapadnog svijeta

Početak 90-ih godina označio je velike promjene za Hrvatsku, a time i za Klub 100. Nakon Domovinskog rata, Velika Gorica se počela razvijati, a Klub 100 nastavio je biti popularno okupljalište mladih. Tijekom tog razdoblja klub je prešao iz rock'n'roll scene na techno, house i druge glazbene žanrove koji su postajali sve popularniji diljem Europe. Elektronička glazba, DJ nastupi i techno partyji postali su ključna ponuda kluba, privlačeći posjetitelje iz cijele Hrvatske i susjednih zemalja. "Stotka" je postala prepoznatljiva po tome što je uvijek pratila globalne glazbene trendove, ali i po uvođenju vlastitih specifičnih večeri, tematskih partyja i glazbenih evenata. Iako je u tom tranzicijskom razdoblju bilo brojnih izazova, Klub 100 nikada nije izgubio svoju poziciju. Tijekom 2000-ih godina nastavio je privlačiti sve veći broj posjetitelja.

Nakon temeljite renovacije popularna "Stotka" oživljena je modernim dizajnom, vrhunskim zvučnim sustavom i inovativnim rasvjetnim efektima.

– Željeli smo stvoriti prostor u kojem se svatko može osjećati slobodno, opušteno i povezano s ritmom glazbe – kazao je Danijel Zagorac, dugogodišnji voditelj kluba, koji je značajno pridonio modernizaciji i revitalizaciji kluba. Pod njegovim vodstvom Klub 100 postao je prepoznatljiv po bogatom glazbenom programu, tematskim večerima i nastupima renomiranih izvođača.

– U Klubu 100 nastupala su brojna zvučna imena estrade, teško ih se svih i sjetiti. Puno pažnje posvetili smo detaljima – od izbora DJ-a koji razumiju što mladi traže do stvaranja ambijenta koji pulsira energijom. Kada vidim pune plesne podije i osmijehe na licima gostiju, znam da smo uspjeli – kazao je Danijel.

Danas Klub 100 ulazi u novu eru, preporođen i suvremeno uređen kako bi zadovoljio zahtjeve moderne publike. No ono što ostaje nepromijenjeno jest njegov duh – mjesto koje spaja generacije i stvara jedinstvene doživljaje.

– Naš cilj bio je stvoriti prostor u kojem će se svatko osjećati dobrodošlo. "Stotka" nije samo klub, ona je dom zabave, kreativnosti i zajedništva. Atmosfera tijekom noćnih partija u "Stotki" nešto je što jednostavno morate doživjeti. Kad se svjetla ugase, a glazba počne, cijeli klub vibrira energijom. Ljudi plešu, pjevaju, druže se – to je neponovljiv osjećaj zajedništva i slobode – istaknuo je Danijel dodajući kako se tu nađe glazbeni repertoar za svakoga.

– Preferencije mladih vrlo su raznolike, DJ se trudi zadovoljiti ukuse svih posjetitelja. Od novih hitova do bezvremenskih klasika – svaki set prilagođava se atmosferi. Naš DJ uvijek osluškuje energiju publike. Kada osjeti da su posjetitelji spremni za vrhunac večeri, prelazi na dinamičnije ritmove koji ih jednostavno izbace iz cipela – kaže Danijel, ističući kako im je želja da svaki dolazak u Klub 100 bude poseban, bilo da dolazite prvi put bilo da ste redoviti gost.

– Posebno su dojmljivi trenuci kad rasvjeta usklađena s ritmom glazbe stvara gotovo filmsku atmosferu. Pulsirajuća svjetla, dimne zavjese i interaktivne projekcije čine to da svaki posjetitelj osjeti da je dio jedinstvenog iskustva. Gosti, uglavnom mladi između 18 do 30 godina, oduševljeni su. Ovo nije samo klub, ovo je mjesto gdje se stvaraju uspomene. Usporedimo li tadašnji i današnji Klub 100, promjena je drastična. Iako je interijer zadržao određene elemente iz prošlih vremena, poput zamućenih svjetlosnih kutaka i djelića stare opreme, danas je prostor potpuno transformiran. Tehnologija, poput LED rasvjete i laserskih efekata, u potpunosti je promijenila način na koji ljudi doživljavaju glazbu u klubu. Iako se tehnologija promijenila, bit kluba ostala je ista – kazao je Danijel Zagorac, dodajući kako je klub tu da ljudima omogući noćnu zabavu koja nadmašuje očekivanja.

– "Stotka" nije samo običan klub već i prostor u kojem se događaju kulturne promjene, ali i mjesto gdje ljudi dolaze zaboraviti sve svoje brige i opustiti se uz najbolju glazbu – govori Danijel dodajući da svaka noć u Klubu 100 nosi jedinstvenu energiju.

– Za mene Klub 100 nije samo prostor – to je mjesto na kojem su se stvarali trenuci koji su u mnogim slučajevima trajali cijeli život.

Mi smo, recimo, najpoznatiji po partyjima, ali ovdje se odvijaju i humanitarni koncerti, izložbe, pa čak i manji kulturni događaji. Klub je tu da se prilagođava vremenu, ali zadrži svoje korijene. Ljudi dolaze i traže doživljaj, pa ne čudi što je Klub 100 i danas na vrhu noćnog života. Naša filozofija ostaje ista: posjetiteljima treba pružiti večer za pamćenje – kazao je Danijel, naglašavajući kako sve to, uz pristupačne cijene pića i ulaznica, čini "Stotku" nezaobilaznom destinacijom za mlade željne zabave, a kombinacija moderne glazbe, pozitivne energije i inovativnog pristupa privukla je novu generaciju ljubitelja noćnog života u prostoru koji odiše svježinom i toplinom.

Danijel Zagorac najavljuje nove planove za Klub 100 koji uključuju širenje kulturnih aktivnosti i partnerstva s regionalnim i svjetski poznatim glazbenicima i umjetnicima.

– Planiramo proširiti svoju ponudu, posebno u pogledu glazbenih žanrova, ali i na kulturnim događanjima. Klub 100 mora ostati mjesto za sve generacije – mladi dolaze na partyje, a stariji dolaze na koncerte i kulturne večeri. Želimo ujediniti sve – kazao je Danijel Zagorac.

