'Zagovornici cijepljenja pričaju o mentalitetu krda, ali našu djecu tretiraju gore nego stoku'

Ivan Pernar koji je na Facebooku objavio da svoje dijete neće cijepiti našao se na udaru dijela javnosti. Napisao je kako sina nisu cijepili, niti su dozvolili da u rodilištu dobije vitamin K. Struka smatra da je takvo ponašanje vrlo opasno. Pernar se danas ponovo oglasio na Facebooku u kojem je još jedanput objasnio svoj stav oko cijepljenja.

"Dragi prijatelji, zagovornici cijepljenja često pričaju o mentalitetu krda, ali našu djecu tretiraju gore nego stoku.

Naime, ako vam se nakon cijepljenja govedo razboli ili umre, imate pravo na financijsku odštetu od države. Međutim, ako vam dijete par dana nakon cijepljenja umre iz čista mira onda oni tvrde da to nema veze s cjepivom i nedaju odštetu.

Ista stvar je i u slučaju da je smrti djeteta prethodila jaka reakcija na cjepivo ili da se razbolilo nakon cjepiva i ostane mu trajno narušeno zdravlje.

A što se tiče autizma, dat ću vam primjer jednog psa koji je nakon cijepljenja prestao mahat repom, veselit se ukućanima, lajat itd. Samo spava i jede, totalna promjena osobnosti. Pitaju veterinara zašto se to dogodilo, zašto njihov pas nije kao i prije, veterinar im iz "iz topa" kaže da je to od cjepiva. Međutim, ako se to dogodi vašem djetetu, pedijatar će vam reći da to što je dijete prestalo govorit, gledat vas u oči, smijat se itd. nevezano uz cjepivo koje je primilo netom prije neočekivane promjene u ponašanju. Vi ste roditelji glupi i ne razumijete, a oni su pametni i sve znaju. Zapravo, ne znaju od čega je to, ali "znaju" da nije od cjepiva.

Također, činjenica jest da su neka djeca alergična na neke od sastojaka cjepiva i da mogu imat alergijsku reakciju s teškim posljedicama. Na kraju krajeva imate slučajeva da ljudi umru jer su pojeli najbanalniju stvar poput kikirkija. E sad logika stvari nalaže da bi prije primjene cjepiva trebalo napravi alergijski test i vidjet je li dijete alergično na neki od sastojaka cjepiva, ali kao što pogađate to se ne radi! Trebam li napomenut da kad nakon cijepljenja do takve reakcije dođe krivnju prebacuju na koga drugog nego - dijete!

Odgovornost za nuspojave (oštećenje zdravlja) ne preuzima nitko čak niti u slučaju da su navedene u uputi o lijeku - ni država, ni proizvođač ljekova, ni pedijatar koji je dao cjepivo koje je uzrokovalo probleme. Dakle, na odštetu možete zaboravit! Odgovornosti s njihove strane nema, lova ostaje njima, a vama ostaje bolesno dijete. To je vaš problem, a ne njihov reći će vam.

Da ne spominjem slučaj doktorice znanosti i medicine Alme Demirović čijem djetetu je otpala kosa nakon cijepljenja i koje dan danas izgleda kao da ima leukemiju. Te nuspojave čak nije niti bilo navedene u uputi o "lijeku" odnosno cjepivu. Da stvar bude gora, prilikom cijepljenja vas niti ne upozore na moguće nuspojave čak niti kada su one napisane u uputama.

Njih nije sram niti priznati da sustav tako šarlatanski i neozbiljno funkcionira. I onda se pitaju zašto sve više roditelja ne cijepi svoju djecu, pa zato jer razmišljaju svojom glavom i jer se istina o sramotnom načinu na koji sustav funkcionira više ne može skrivati", napisao je Pernar na Facebooku.