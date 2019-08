Poruka novim generacijama

Zabrinjavajuće: Island otkrio spomen ploču prvom nestalom glečeru

Da bi se nešto smatralo glečerom led mora biti debeo 40 do 50 metara i mora se kretati pod vlastitom težinom. Led na glečeru Ok debeo je oko 15 metara, čime se stvara pritisak nedovoljan da bi došlo do njegova kretanja