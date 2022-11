Obitelj Jean-Michel Nicoliera lani je bila u Vukovaru: Otišao je s kamerom, nismo ni pomišljali da će postati ratnik

Francuski dragovoljac Jean-Michel Nicolier ubijen je na Ovčari u noći s 20. na 21. studenog 1991. godine. On je na televiziji gledao o Domovinskom ratu te je odlučio doći u Hrvatsku i prikljčiti se obrani naše zemlje.

Njegova je majka prošle godine stigla u Vukovar na 30. godišnjicu, a s njom su stili i nećaci poginulog Jean Michela.

Lyliane Fournier komentirala je tada da još nitko nije odgovarao za smrt njezina sina.

- Malo to duže traje. Prije tri godine doneseno je rješenje na Županijskom sudu u Osijeku protiv Spasoja Petkovića Štuke koji je ubojica Jeana Michela no sada čekamo da državni odvjetnik radi dalje proceduru. To znači da bi dalje trebalo biti provođenje istrage, a onda se može izdati tjeralica. Sada imamo samo rješenje od suda u Osijeku. Isto i u Francuskoj sporo ide sudska procedura - izjavila je prošle godine.

Jean-Michel Nicolier, 25-godišnjak je iz Vesoula koji se 1991. godine uključio u Domovinski rat premda do tog trenutka nije imao nijednu sponu s Hrvatskom, njemu tada posve nepoznatom, osim što je slučajno vidio na vijestima televizijske kadrove razaranja. Ranjenog uoči pada grada, u bolnici ga je pronašla francuska televizijska ekipa i ponudila mu bijeg, ali je odbio jer je s Vukovarom "u dobru i zlu". Samo nekoliko sati kasnije, četnici su ga samljeli udarcima i dokrajčili metkom, pao je kao prva žrtva Ovčare

– Zajedno smo radili u zaštitarskoj tvrtki koja je bila zadužena za štićenje imanja saudijskoga kralja u mjestu Megeveu. No, kada je 1991. počeo Zaljevski rat, Saudijci su se vratili u svoju zemlju, pa je naš angažman u toj tvrtki bio sve manji. Moj brat Jean-Michel počeo je tada preko medija pratiti stanje u Hrvatskoj, počelo ga je jako zanimati što se događa. I znatiželjan kakav jest, odlučio je doći u Hrvatsku. Ni on, ni mi u obitelji nismo ni pomišljali da će postati ratnik. U Hrvatsku otišao je samo s fotoaparatom, nadajući se da će postati ratni reporter. Uopće nije bio svjestan rizika u koji se upušta. A onda je fotoaparat zamijenio puškom – ispričao nam je prije nekoliko godina Paul Nicolier o svome bratu koji je u kolovozu 1991. pristupio HOS-u u Mejaškom Selu, u općini Barilović kod Duge Rese.

Spasoje Petković, poznat i kao Štuka, priznao je na Specijalnom sudu u Beogradu cijeli niz zločina, među ostalim i ubojstvo francuskog dragovoljca, kojemu je nakon batinjanja pokraj hangara na Ovčari ispalio metak u glavu. Međutim, s liste optuženih ratnih zločinaca izbrisan je zahvaljujući statusu "svjedoka suradnika".

Izjava Lyliane Fournier iz Vukovara prošle godine