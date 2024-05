Grbin: Očito da Vladu ne možemo konstruirati jer su razlike prevelike. Idemo na nove izbore

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin čestitao je u petak u Puli hrvatskim novinarima Dan slobode medija izjavivši kako je to i Dan kada je po drugi put u ovom tjednu izašlo izvješće o slobodi medija koje je, ocjenjuje, "za Hrvatsku poražavajuće".

"Nakon dva hapšenja u realizaciji ureda Europskog javnog tužitelja u utorak i četvrtak, gdje se utvrdilo da se krao novac na potresu te ako nakon dva poražavajuća izvješća o slobodi medija u Hrvatskoj nekome nije jasno zašto želimo konstituirati Sabor na 'antikorupcijskim temeljima', razriješiti Ivana Turudića , glavnog državnog odvjetnika, i ukinuti lex AP, onda stvarno ne znam što bi više tim ljudima nacrtao", rekao je Grbin u izjavi za Hinu.

Predsjednik SDP-a u Puli je nazočio sjednici pulskog Gradskog vijeća u povodu Dana grada. Dodao je kako je "ovo poruka svima - ili se protiv korupcije boriš ili ju toleriraš".

Komentirajući današnju izjavu predsjednika IDS-a Dalibora Pausa, koji je rekao da Grbin pokušava prebacivanjem krivice na ostale dionike u tom procesu jednostavno skinuti sa sebe odgovornost, predsjednik SDP-a je rekao kako svatko ima pravo na svoje mišljenje. "Hrvatska se suočava s velikim problemom korupcija, krao se novac namijenjen obnovi od potresa. Osim toga, Hrvatska se suočava s ugrožavanjem slobode medija što je vidljivo kroz lex AP i svaka će politička stranka odlučiti želi li podržati našu priču da konstituiramo Sabor da promijenimo te dvije stvari. Ako bude postojala politička volja onda ćemo ponovno ići na izbore", rekao je Grbin.

Upitan o stavu i 'šutnji' predsjednika RH Zorana Milanovića u tom procesu, Grbin je naglasio kako je hrvatski predsjednik prije desetak dana, nakon odluke Ustavnog suda, ali i izraženog stava Mosta i IDS-a, rekao da on ne mora biti mandatar. "Ne bih rekao da šuti. Uostalom i danas je govorio o pitanju Sigurnosne obavještajne agencije i njenog položaja te da se premijer Plenković napokon prizvao pameti i barem ovdje odlučio ne kršiti Ustav", dodao je Grbin.

Na pitanje ne traje li, po njegovu mišljenju, predugo postupak sastavljanja Vlade, Grbin je napomenuo kako je u izbornoj noći rekao da će razgovori o formiranju većine ili o tome što će se dogoditi, trajati danima, tjednima ili mjesecima. "Za dane i tjedne bio sam u pravu, da li će biti mjeseci, vidjet ćemo. U ovom trenutku ponuda SDP-a koju podržavaju i druge strane poput Možemo! je jasna - formirajmo 'antikorupcijsku većinu' za konstituiranje Sabora, izaberimo predsjednika Sabora, a to je logično da bude iz koalicije Rijeka pravde", ustvrdio je Grbin.

Dodao je kako je "očito da Vladu konstituirati ne možemo jer su razlike prevelike". "Idemo na nove izbore gdje će građani odlučiti u kojem smjeru Hrvatska treba ići. To u demokratskim državama nije nešto nenormalno i ništa neuobičajeno, samo se mi u Hrvatskoj nekad čudimo onome što je primjerice u Nizozemskoj ili Belgiji najnormalnije", kazao je šef SDP-a.

Napominje kako još nije vrijeme da govori o kadrovskim rješenjima.

"Potpuno je jasno da to mora biti netko s koalicijske liste Rijeka pravde, a jasno je i to da s obzirom da se radi o nečemu što treba biti tu da uredimo određene stvari u državi, to ne mogu biti ja. Našim sugovornicima prepuštam da uzmu popis SDP-ovih izabranih zastupnika gdje ima jako puno ljudi koji poznaju poslovnik, pravila i taj bi posao mogli odlično odraditi. Dakle, najprije ćemo razgovarati s onima koji bi trebali za to dignuti ruku a onda o tome govoriti javno", zaključio je Grbin.

