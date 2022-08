Sobe u studentskim domovima ilegalno se prodaju zbog velike potražnje: 'Treba uključiti policiju'

Većina većih studentskih domova već je objavila rezultate natječaja za smještaj, no mjesta za mnoge koji su se prijavili nema. Primjerice, u Zagrebu je na listi rangirano ukupno 10.320 studenata, dok je pravo na smještaj u domu ostvarilo njih 6.575.

Jedna od onih koji nisu ostvarili pravo je Lovorka s Filozofskog fakulteta koja smatra da je dom odličan za svakog studenta, posebice zbog cijene.

– Studentski dom je zaista odlična stvar za svakog studenta – od cijene, usluge do ekipe. Primarni razlog zbog kojeg želim živjeti u domu je, naravno, cijena koju si svaki student može priuštiti. Razlika u cijeni između doma i stana je ogromna – cijena doma na Savi (III. kategorija) je do sada bila 375 kn, dok se najjeftiniji stan s cimerom može naći za najmanje 1.800 do 2.200 kn, što je pet do šest puta više. Kada sam se prijavljivala za dom, iskreno sam mislila da ću ga dobiti jer sam ga dobila prethodne tri godine, a nedostajalo mi je malo manje od 300 bodova - rekla je za portal Srednja.hr.

– Cijene stanova su zaista velike i to za stanove koji su vrlo često u lošem stanju. Ako si student želi priuštiti samostalan boravak u stanu, cijena bude previsoka. Također ima slučajeva kada oba cimera jednako plaćaju stanarinu, a nemaju jednake uvjete u istom stanu - dodaje te kao primjer navodi stanove u kojima je jedna od dvije sobe zapravo dnevni boravak spojen s kuhinjom.

Jedan od problema koji se pojavljuje već godinama jest ilegalna prodaja mjesta u domu studentima koji ga nisu ostvarili.

– Što se tiče studentskih domova, najviše me ljute studenti koji su se prijavili na natječaj za dom kako bi ga ilegalno prodali. Traže i do 10.000 kuna za upad u sobu plus plaćanje stanarine svaki mjesec. Smatram da je to krajnje bezobrazno jer se ti studenti masno bogate na račun države, dok drugi studenti kojima stvarno treba dom isti ne mogu dobiti. Smatram da sankcije za ilegalno prodavanje domova trebaju biti puno strože. Osobi koja prodaje dom očito dom ne treba, tako da se ne boji sankcije da se više neće moći prijaviti na natječaj. Smatram da bi u takvim slučajevima trebalo uključiti i policiju, jer je to kriminalno djelo, kako bi se u potpunosti smanjilo ilegalno prodavanje soba. Kada bi se to dogodilo, studenti kojima dom ne treba ne bi ga ni prijavljivali i naravno ostalo bi više mjesta za studente koji ga zaista trebaju - navodi Lovorka.

