Za ljetnu sezonu raspoređena 83 državna inspektora, a na cijelom otoku Pagu samo jedan

S problemom nelegalnih iznajmljivača apartmana i kroničnim nedostatkom turističkih inspektora koji bi trebali na obali kontrolirati privatne iznajmljivače Hrvatska se već godinama bori. A uoči početka sezone iz Državnog inspektorata kažu nam da su na poslovima inspekcijskog nadzora u djelokrugu turističke inspekcije trenutačno raspoređena 83 njihova službenika. Taj očito nedostatan broj uključuje i one koji nadziru osobe koje neregistrirano pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu. Za one koji nisu prijavili iznajmljivanje propisana je novčana kazna u rasponu od 1327 do 3981 eura. Usto, navode iz Državne inspekcije, za navedeni prekršaj prekršitelju će se obvezno oduzeti i imovinska korist ostvarena prekršajem.

Naglašavaju da je programom rada Državnog inspektorata za ovu godinu utvrđeno da su inspekcijski nadzori neregistriranog obavljanja ugostiteljske djelatnosti jedna od prioritetnih aktivnosti turističke inspekcije, a turistički inspektori raspoređeni su u Središnjem uredu, pet područnih ureda i ispostavama. U primorskim područnim uredima i ispostavama tijekom turističke sezone ispomoć pružaju inspektori iz kontinentalnih područnih ureda Državnog inspektorata. No koliko god inspektori na obali primali pomoć kolega iz drugih dijelova Hrvatske, za brojne turističke zajednice to nije dovoljno.

– Cijelo područje otoka Paga pokriva jedan turistički inspektor te je nemoguće tijekom turističke sezone provoditi redovite nadzore kako smještajnih tako i ugostiteljskih objekata. Većina nadzora smještajnih objekata obavlja se po prijavama. Nadamo se da će uz pomoć dodatnih turističkih inspektora tijekom nadolazeće sezone biti manje problema – komentirala je Marina Šćiran Rizner, direktorica Turističke zajednica grada Novalje. Šire područje Šibenika lani je posjetilo oko 300.000 turista, a iz tamošnje turističke zajednice ove godine očekuju skok od barem 5 posto. Upravo zato velik je problem što se, prema mišljenju direktora šibenskog TZ-a Dine Karađole, nedovoljno ide u kontrolu na šibenskom području.

– Rada na crno je dosta, kako kod domaćih subjekata tako i kod stranaca koji su vlasnici objekata te se, koristeći rupe u zakonu, bave ilegalnim iznajmljivanjem – kaže Karađole. Problem stranih iznajmljivača koji u širokom luku izbjegavaju poštovati hrvatske zakone i propise primijetila je i Ana Brničević, tajnica Hrvatske udruge obiteljskog smještaja. – U velikim gradovima poput Splita predstavnici stanara zgrade i ne znaju tko im se šeta po zgradi. To dovodi do komunalnih problema i teškoća kod onih zgrada koje imaju zajednička mjerila za vodu. Čini mi se da stranci iz zapadne Europe nisu sa sobom ponijeli strogoću pravila koju primjenjuju u svojim zemljama.

