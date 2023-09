Za dio Hrvatske izdana upozorenja: Kakvo nas vrijeme čeka u idućim danima?

Prema prognozi DHMZ-a danas nas u unutrašnjosti očekuje pretežno oblačno vrijeme, mjestimice s kišom, a uglavnom poslijepodne uz sunčana razdoblja. Na Jadranu većinom sunčano, ponegdje umjerena naoblaka, a na jugu je moguće malo kiše ili pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, mjestimice na udare i jak. Na Jadranu bura, ponegdje jaka s olujnim udarima, posebno podno Velebita, a na jugu od sredine dana slab do umjeren jugozapadnjak, ponegdje i jugo. Najviša dnevna temperatura između 16 i 21, na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 22 do 27 °C.

Za obalu je upaljen Meteoalarm zbog jakih udara vjetra. Velebitski kanal je pod crvenim upozorenje, dok je Kvarner u narančastom.

"Bura, jaka, ponegdje olujna, poslijepodne će slabjeti na jaku do vrlo jaku. Vrijeme je vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima. Također, prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu. Budite svjesni opasnosti i obratite pozornost i pratite najnovija vremenska izvješća. Savjetujemo javnost da izbjegavaju putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja. Vrlo je vjerojatno da trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu", stoji u upozorenju.

Od utorka do četvrtka bit će pretežno ili djelomice sunčano, na Jadranu i vedro. U unutrašnjosti ujutro mjestimice magla. Vjetar slab, u srijedu do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Umjerena i jaka bura, u Velebitskom kanalu s olujnim udarima, postupno će oslabjeti, a od srijede će u Dalmaciji popodne prolazno puhati sjeverozapadni vjetar. Najniža i najviša dnevna temperatura uglavnom bez promjena, javlja DHMZ.

VEZANI ČLANCI:

Početkom tjedna još ponegdje malo kiše, na Jadranu lokalno jaka bura s olujnim udarima, zatim stabilnije, sunčanije i ponovno razmjerno toplo, ali uz jutra svježa, mjestimice i maglovita. Od petka oblačnije, za vikend uz porast vjerojatnost za mjestimičnu kišu, javlja HRT.

"Sljedećih dana na kopnu jutra svježa, mjestimice i maglovita, a danju će prevladavati sunčano i toplije. Povremeno će biti umjerene naoblake, u utorak još uz mogućnost za mjestimice malo kiše. Obilje sunca i topline bit će i na Jadranu. U utorak će još puhati umjerena i jaka, podno Velebita na udare i olujna bura, koja će u srijedu oslabjeti.", prognozirala je za HRT Dunja Plačko-Vršnak, dipl. ing. iz DHMZ-a.