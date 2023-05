WhatsApp uveo promjenu koju će mnogi pozdraviti, no treba se pripaziti na jednu stvar

WhatsApp od sada podržava uređivanje poslanih poruka. Značajka je to koju će mnogi korisnici ove popularne aplikacije za dopisivanje pozdraviti. Iako je tek sad stigla na WhatsApp, ova je značajka već dugo prisutna kod konkurencije.

Kada poželite urediti poruku potrebno je samo dugo stisnuti riječ koju želite promijeniti i nakon toga u izborniku pritisnuti Edit/Uredi. No, morate računati na to da je poruke moguće urediti u prvih 15 minuta nakon slanja. Nakon što ste izmijenili poslanu poruku kraj nje će pisati 'uređeno' tako da će i oni kojima ste slali poruku znati da je došlo do promjena. Povijest uređivanja neće biti prikazana, piše GSM Arena.

