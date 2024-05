Prva diplomatkinja stvorena umjetnom inteligencijom

Ukrajina od sada ima glasnogovornicu stvorenu umjetnom inteligencijom : avatar, modeliran po tamošnjoj zvijezdi reality emisija, nazvan Victoria, davat će službene izjave u ime ministarstva vanjskih poslova. To je ministarstvo priopćilo da će "prvi put u povijesti" koristiti digitalnog glasnogovornika za čitanje njegovih izjava. U videu koji su objavili na društvenim mrežama glasnogovornica se predstavila kao "digitalna osoba" Victoria Shi. Odjevena je u tamno odijelo, gestikulira rukama i pomiče glavu dok govori.

Tiskovna služba ukrajinskog ministarstva vanjskih poslova rekla je za AFP da izjave koje daje Victora Shi neće biti generirane umjetnom inteligencijom, nego da će ih "napisati i potvrditi stvarni ljudi".

"Umjetna inteligencija pomaže nam generirati samo vizualni dio", rečeno je.

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba rekao je da je nova glasnogovornica "tehnološki iskorak koji nijedna diplomatska služba u svijetu još nije napravila".

👋 Meet Victoria Shi — a digital representative of the MFA of Ukraine, created using AI to provide timely updates on consular affairs!



For the first time in history, the MFA of Ukraine has presented a digital persona that will officially comment for the media. pic.twitter.com/KTtuCVR1ku