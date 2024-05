Zanimanje koje nitko ne želi: 'Za 10-ak godina neće nas imati tko porađati'

Na današnji dan 5. svibnja obilježava se u cijelom svijetu Međunarodni dan primalja. Navedeno se obilježava od 1992. godine te nam svake godine pruža priliku da se zahvalimo svim sadašnjim i budućim primaljama koje cijeli svoj radni vijek posvećuju pomaganju ženama u najtežim, najizazovnijim, a istovremeno najsretnijim trenucima u njihovom životu.

Međutim sve ih je manje, posao nije primamljiv mlađim generacijama, a kako kažu na burzi se netko ne prijavljuje jer ih na burzi rada ni nema. Na međunarodni dan primalja one upozoravaju. Već sada u sustavu ih nedostaje, a za 10-ak godina trećina će otići u mirovinu. Studij primaljstva postoji samo u Rijeci i Splitu.

"Tempom kojim sada educiramo primalje, ako sve i ostanu u sustavu i ne odu iz Hrvatske nećemo nadoknaditi ni trećinu onih koji će nedostajati za 10 godina. To je budućnost, ali već u ovom trenutku nedostaje primalja i u ovom trenutku se otvaraju radna mjesta na koja se nitko ne prijavljuje jer primalja na burzi rada nema“, poručila je za RTL Barbara Finderle, predsjednica Hrvatske komore primalja.

Primiti novi život u ruke najljepši je osjećaj, a biti primalja za Doroteu Ratkajec , primalju u KBC Sestre Milorsdnice je puno više od posla."Definitivno to je roller coaster emocija. Stalno moramo biti kreativni. Mislim da ljepšeg posla nema, ne mogu ni reći da je to posao to je poziv, s tim se moraš roditi i to moraš voljeti“, rekla je Dorotea.

Koliko je djece na svijet došlo uz njezinu pomoć više ne broji. Primalja Nathalie Anđelović to radi već 34 godine, a neke trenutke posebno pamti. "Žena je rekla toliko ste mi bili dobri da evo ja ću dati svojoj djevojčici ime po Vama. To je priznanje da sav taj trud i rad nešto znači ženama. Ima tih trenutaka, na primjer kad te sutradan na hodniku zagrle i kažu hvala puno“, kaže Nathalie Anđelović, primalja u KBC-u Sestre milosrdnice.

KBC Sestre milosrdnice i Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci potpisali su ugovor o suradnji koji će omogućiti studentima prijediplomskog stručnog studija primaljstva praksu i vježbe u KBC-u Sestre milosrdnice. "Važan je to ugovor za fakultet jer širi nastavnu bazu, ali i za nas jer većina studenata je iz Zagreba i okolice gdje takav studij ne postoji“, poručio je Neven Tučkar za RTL, zamjenik ravnatelja KBC-a Sestre milosrdnice.

Povodom Međunarodnog dana primalja mnoga rodilišta će tijekom idućeg tjedna imati dane otvorenih vrata , a Hrvatska komora primalja poklanja trudnicama i njihovim partnerima besplatan tečaj za porođaj i dojenje u Zagrebu.

