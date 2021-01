Vukovarski SDP kandidirao Sabu za gradonačelnika pa iz stranke izbrisano stotinjak članova: 'To je obračun'

Kao što se i očekivalo, gradski odbor vukovarskog SDP-a želi Željka Sabu kao stranačkog kandidata za gradonačelnika Vukovara. Na sjednici održanoj večeras dobio je jednoglasnu potporu, a još sredinom prosinca Sabi je potpora za kandidaturu stigla i od Vukovarsko-srijemskog SDP-a.

Kako nam je kazao sam Sabo, u vukovarskom je SDP-u rađena i anketa među svim članovima i njih 91 posto, kaže, potpisalo se imenom i prezimenom da podržava njegovu kandidaturu. Na sjednici je donesen i zaključak kojim se 100-ak članova SDP-a izbrisalo iz evidencije.

- Rađena je provjera kompletnog članstva. To su radili predsjednici mjesnih odbora. Doslovce su išli od kuće do kuće članova i ustanovili da je njih 13 umrlo, da ih je 30 zatražilo brisanje iz članstva jer više ne žele biti u stranci, a 63 člana napustila su Vukovar i odselila što u Irsku, što u Njemačku - kaže Sabo.

Brisanje 100-ak članova SDP-a vodstvo stranke je shvatilo kao rješavanje neistomišljenika.

No, iako je Sabo izabran od strane gradskog odbora teško da će doista i biti kandidat SDP-a za gradonačelnika Vukovara obzirom na najave iz Predsjedništva SDP-a da će u slučaju da organizacija stane iza Sabe uslijediti raspuštanje vodstva vukovarskog SDP-a.

Odluku o tome SDP bi trebao donijeti na sjednici Predsjedništva koja će se održati danas, ali obzirom na sve što su članovi vodstva ranije izjavljivali upravo se takav scenarij očekuje. Poznato je, naime, da Iblerov trg ne želi Sabu za kandidata obzirom da je bio u zatvoru zbog pokušaja podmićivanja gradske vijećnice, a za što je Sabi istekao rok rehabilitacije.

Zbog istog razloga šef SDP-a Peđa Grbin i novo vodstvo inzistirali su da Sabo napusti i Predsjedništvo stranke u koje su ga izabrali članovi SDP-a na unutarstranačkim izborima te da podnese ostavku na mjesto šefa vukovarsko-srijemskog SDP-a. Sabo je to i učinio jer je postojao dogovor između njega i Grbina, prema riječima i članova vodstva i ljudi bliskih Sabi, da u tom slučaju Iblerov neće raspuštati vukovarski SDP ukoliko stanu iz Sabine kandidature za gradonačelnika.

Ukoliko Predsjedništvo SDP-a sutra raspusti vodstvo vukovarskog SDP-a ta će se organizacija, kaže Sabo, žaliti na to i Glavnom odboru stranke i Statutarnoj komisiji te će tražiti da ih se sasluša. Na pitanje hoće li se kandidirati kao nezavisni kandidat ukoliko doista dođe do raspuštanja organizacije i postavljanja Biljane Gaće za povjerenicu, a vjerojatno i za kandidatkinju SDP-a za gradonačelnicu Vukovara Sabo kaže kako tu odluku koja bi dovela do raspada vukovarskog SDP-a još nije donio.

- Ajmo korak po korak- poručio je.