Vujnovac: Da je bilo bilo kakve namjere u zatajivanju, ne bih tu ogrlicu platio sa svog računa internet bankarstvom

Vlasnik i predsjednik uprave ENNA grupe Pavao Vujnovac ustvrdio je za N1 kako mu smeta uspoređivanje s Ivicom Todorićem, rekao da svoj novac ne investira van Hrvatske, a osvrnuo se i na carinski prekršaj vezan uz ogrlicu.

- Trading je skup alata s jedne strane, postoji infrastruktura i slično, a s druge strane postoje financijski alati (garancije, ugovori partnera s garancijama). U sredini postoji kompetencija i znanje ljudi da koriste te alate kako bi s jedne strane optimizirali kompletnu trgovinsku platformu, a s druge zadovoljili potrebe kupaca. Imamo alate, imamo ljude, treća varijanta je sveprisutnost tih ljudi 365 dana u godini 24 sata na dan u analizi informacija koje dobivaju s tržišta. Mi smo prisutni na gomili tržišta u Europi i svakosatno prikupljamo informacije s burza, tokova robe itd, i ti ljudi svakodnevno rade dobavu plina za kupce koji su jučer rekli što bi sutra trebali. Gleda se potreba kupaca, potrebe burzi, kretanja tržišta i onda se korištenjem alata ostvaruje sveprisutnost. Kroz te godine ta naša kompetencija je rasla i prisutnost alata je rastao, i ti ljudi su rasli. To je trading. To se teško objašnjava, to je skup alata, rada, sveprisutnosti, a centar svega je kompetencija ljudi - istaknuo je uvodno pa dodao kako "nije trenutak" da komentira kako je umirovljenica iz Šibenika njegovim novcem u nekoliko dana zaradila desetak milijuna.

- Ta tema je jako aktualna, puno se piše, mnogo toga se pretpostavlja. Neki su u pritvoru, rade se istrage - rekao je. Navodi kako je Jurčeviću, koji je kupio dugove, posuđivao novac za više njegovih poslova.

Na pitanje je li sporan model poslovanja nuditi fiksne ugovore s fiksnom cijenom, kazao je kako se oni bave prodajom plina i s jedne strane kupuju i dobavljaju plin koji je većinom vezan na burzu.

- Ta je cijena više manje ista svima u Europi. S druge strane imamo kupce s drugačijim potrebama – oni ne žele svaki dan istu količinu plina po toj cijeni pa žele razne cjenovne proizvode – fiksnu cijenu, nekad floating cijenu, postoje razne burze, koriste se razni indeksi i kupci žele, osim cijena, određene fleksibilnosti, odgode plaćanja… Mi svi imamo razne ugovore i svaka trading kompanija, tvrtka koja opskrbljuje plinom, sama sebi određuje razinu rizika. Taj model funkcioniranja je bio do covida. Davanje fleksibilnosti u ovim trenucima kad cijene luduju i imaju ogromne oscilacije, svi su postali konzervativniji u tome, ali to je dio risk managementa svake firme ponaosob. O konkretnim ugovorima znam iz medija. Fiksna cijena se daje svima, morate imati pristup burzama, hedging nosi određeni rizik. To se većinom daje industrijskim kupcima, ali pitanje je apetita rizika koji trading kompanija želi preuzeti - pojašnjava.

- PPD surađuje s Inom i s njima su partneri u Petrokemiji - kazao te istaknuo kako Damira Škugora poznaje cijela energetska javnost.

Ističe kako ne stoji teza da je Ivan Vrdoljak pridonio razvoju PPD-a, njega i rastu biznisa.

- Osim te teze s Vrdoljakom postoji još mnogo teza, ali to je čak malo uvredljivo. Mislim i znam da razvoj tih kompetencija ljudi u mojoj firmi, razvoj naših znanja i komunikacija s partnerima, u početku 2010. do 2012. liberalizacije smo učili od Eona. Išli smo u Mađarsku i učili. Dvije godine smo se pripremali za liberalizaciju. Liberalizacija tržišta se trebala formalno dogoditi 1. siječnja 2011. No tad je zbog cjenovnih pomaka, Popijač je bio ministar, donesena odluka da se zaustavi liberalizacija na godinu dana. Vrdoljak s liberalizacijom nema veze, a mi smo pioniri liberalizacije tržišta. Prva firma koja je uvezla plin u Hrvatsku mimo Ine bio je PPD, tad smo prodali dio plina Gradskoj plinari Zagreb na natječaju. Kasnije su došli HEP, Petrokemija itd - kaže.

- HEP radi godišnju nabavu energije, konkretno desetke tendera. Masu tih natječaja ispituje tržište, ponište, sudjelovao sam na mnogo poništenih natječaja, stroga je procedura. Pristup natječaju dobiva svatko u Europi i može nuditi svoju cijenu. Vrdoljak je tad bio ministar graditeljstva i ja sam sudjelovao na natječaju u HEP-u gdje sam trebao dobiti, ali bio je poništen natječaj i nisam prošao. To je bilo 2012. Mi smo pod velikom lupom javnosti, radimo 80% biznisa u Europi, zar mislite da nam u svakoj državi u kojoj radimo povlađuju i daju pozicije? Mnogi to koriste kao što koriste moje ime za svoje političke obračune, ali to su insinuacije, to nema veze sa stvarnošću - rekao je.

Komentirajući europske sankcije, naveo je kako mnogo kompanija u Europi kupuje plin i od Gazproma.

- PPD je partner Gazproma u regiji vezan uz Hrvatsku. Količine isporuke idu normalno između PPD-a i Gazproma, oni poštuju ugovorne uvjete. Nije nam Gazprom glavni dobavljač, velik je partner, ali od njih kupujemo 20 do 25 posto naših potreba. Kupujemo sa svim velikim partnerima u regiji – u Mađarskoj, Italiji, Austriji, puno plina kupujemo na burzama - kaže.

Kako dodaje, od Gazproma kupuju burzovnu cijenu. - Dok god burze budu funkcionirale, PPD nema problem jer taj plin ako se i zaustavi od Gazproma, mi ćemo ga kupiti na burzama - navodi. Ističe kako je izgradnjom LNG-a Europa postala globalno tržište.

- Na LNG tržištu ruski plin nije toliko zastupljen, dolazi masa američkog plina (njega mi recimo kupujemo), tu postoji plin koji je realno ugovoren za Kinu, plin iz Katara, Alžira itd, nije to samo ruski plin. Amerika je povećala jako svoje kapacitete, ali Europa je postala dio globalnog tržišta. Sad se već cijena balansira između Azije, Europe, Amerike… Kad sam startao, gledao sam samo indekse po Europi, sad gledamo po cijelom svijetu - navodi pa dodaje kako Jurčević nije uključen u energetiku.

Na pitanje pokušava li se formalizirati dogovor da kao investitor preuzme upravljački dio u Fortenovi, odgovara: "Sber kao vlasnik je realno teret kompaniji jer je pod sankcijama. Sad se radi na tom nekom rješenju da oni izađu. Sber pod sankcijama nema pravo glasa na skupštini. Ja imam 60 posto glasova sa svojim udjelima, oni su sporili samo jednu točku u kojoj se mijenjaju upravljački akti. Dobili su prvostupanjsku presudu da mogu glasati na toj specifičnoj točki. Tu sam se žalio, vidjet ćemo što će biti. Za druge odluke o upravljanju firmom ne mogu glasati. Kad bi Sber izašao iz vlasništva, onda bismo radili na refinanciranju duga od Fortenove".

Uložio je, kaže, jer je vidio "određeni potencijal kompanije koja je izlazila iz stresnog perioda". Također, smatra da Hrvati trebaju "imati što za reći" u Fortenovoj.

- Svoje novce ne investiram van Hrvatske, zato pričamo o gomili biznisa. Možda bih danas bio manje pod reflektorima da sam investirao van, što ljudi rade. Dosad sam u sve što sam investirao donio dodanu vrijednost. Nisam mogao gledati da hrvatska gospodarska zajednica nema što za reći, ali sam prvenstveno vidio perspektivu. To što me uspoređuju s Todorićem, jako mi smeta. Ni ja ni jedna moja kompanija nismo narasli na privatizaciji, meni nitko nije nešto pogodovao. S druge strane nije narastao ni PPD ni ENNA na tuđim novcima, nisam dizao dugove, uzimao od dobavljača novce, cijeli sustav raste organski. Reinvestiram dobiti. Spominjalo se u usporedbama s Agrokorom sistemski rizik. Ja i mam dva sustava – ENNA-u (holding firma) i PPD. Imam privatne investicije gdje je i Fortenova, Pevex, neke nekretnine. Ne postoji povezanost ta dva sustava što se tiče dugova – ne postoje dugovi koji bi srušili taj sustav. To je velika razlika u modusu operandi – mi nismo rasli na dugovima i tuđim novcima nego organski. U strateškim investicijama – ja sam partner u projektima s velikim firmama, to Agrokor nije imao. Imam mnogo partnerstava koje puno govore o nama, od njih smo mi učili i nismo došli u loše odnose. Nema tog sistemskog rizika - pojašnjava.

Osvrnuo se i na ogrlicu te carinski prekršaj pa se ispričao hrvatskoj javnosti i ljudima kojima je donio neugodu, prvenstveno ljudima na carini.

- Da je bilo bilo kakve namjere u zatajivanju, ne bih tu ogrlicu platio sa svog tekućeg računa internet bankarstvom. Platio sam i kaznu i porez i carinu. Javno sad i s punom odgovornošću mogu ponoviti niti PPD ni Vujnovac niti bilo koja firma povezana sa mnom nema veze s plinskom aferom u Ini. To je bio poklon, nije u mom posjedu nego u posjedu moje žene - kaže.

Pozajmica HDZ-u, navodi, vraćena je uz kamate od sedam posto koje su bile u ugovoru. - Više sam izgubio na svom rejtingu i izgubio sam godine života oko toga. Tu mogu reći da nema političke korupcije - rekao je.