Vučić: Važnije je ljubiti zemlju svoje djece, nego svojih predaka

Srbijanski je predsjednik Aleksandar Vučić danas bio u posjetu Njemačkoj gdje je s kancelarkom Angelom Merkel razgovarao o bilateralnim odnosima te regionalnim, europskim i gospodarskim pitanjima.

Taj posjet nastavak je diplomatske ofenzive predsjednika Srbije koja traje praktično od kada je izabran na tu funkciju.

Diplomatska ofenziva

U nepuna dva mjeseca ove godine sastao se još sa Jean-Claudeom Junckerom, Sergejem Lavrovom, Sebastianom Kurzom, Antonijem Tajanijem, Recepom Tayyipom Erdoganom, Andrzejem Dudom, Johannesom Hahnom, Shinzom Abeom te još desetak drugih državnika.

- Pregovori o priključenju mogu biti uspješni ako se reforme dalje razvijaju u domeni pravne države i u svjetlu pitanja odnosa s Kosovom. Zato smo se djelomično osvrnuli na pitanje kako možemo doći do pravnog okvira, ugovornog rješenja za Kosovo - rekla je Merkel. Ovaj čak 11. susret Aleksandra Vučića s njemačkom kancelarkom događa se u trenutku kada je pitanje sporazuma između Beograda i Prištine u vrhu agende gotovo svih europskih dužnosnika i središta političke moći, a Vučić od njemačke kancelarke želi čuti kako ona vidi odnos Beograda i Prištine.

- Zahvalan sam poštovanju kancelarke Merkel, ali mi znamo da je pred nama teška prepreka - rješavanje odnosa između Beograda i Prištine. Ja nisam krio s koliko se tu problema suočavamo, ali mi ćemo raditi na tome. Smatramo da je važnije ljubiti zemlju svoje djece, nego svojih predaka. Važno je da Srbija ne bude apsolutni gubitnik u svemu, jer bi građani Srbije to teško prihvatili, rekao je Vučić. Doista, sve ovisi o Kosovu jer uvjet je ulaska Srbije u EU priznanje Kosova. U beogradskim se medijima proteklih tjedana sve češće vrti Vučićeva izjava kako je oko Kosova potrebno postići kompromis. Ne govori se još kakav bi to kompromis bio, no sasvim je sigurno da jedan od značajnih čimbenika neće takvo što prihvatiti. Srpska je pravoslavna crkva ne jednom jasno izrazila svoj stav – nema kompromisa, a isto razmišlja i Ivica Dačić. Nakon što je Jean-Claude Juncker izjavio za nedavnog posjeta Beogradu kako države koje imaju bilateralne pogranične sporove ne mogu u EU, Dačić je izjavio da Slovenija i Hrvatska i danas još “prebrojavaju ribe po Piranskom zaljevu”.

Kompromis oko Kosova

U emisiji “Ćirilica” beogradske televizije Happy kazao je da je spreman povući svoj potpis s bruxelleskog sporazuma ako se na Kosovu ne formira zajednica srpskih općina. Naglasio je da ne postoji mogućnost da Srbija ikada prizna Kosovo. Bilo bi licemjerno od Srbije, nastavio je, da sada državama koje nisu priznale Kosovo mora reći da su Kosovo ipak – priznali.