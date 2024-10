Vučić pokazao svoje roditelje, prvi ga put posjetili u Predsjedništvu: Mi Vučići ne znamo jednu stvar

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na svom se Instagram profilu pohvalio fotografijom svoje obitelji, odnosno pozirao je s majkom i ocem o kojima se ne znamo mnogo. Vučić ih vješto skriva od javnosti, a sada se odlučio obratiti svima, posebice svojim protivnicima i ukazati na važnost obitelji.





- Majka i otac su me prvi put zajedno posjetili u zgradi Predsjedništva Srbije. Zahvalan sam im za svu brigu i ljubav koju su bratu i meni poklonili, kao i našoj deci. Mi Vučići ne znamo dovoljno otvoreno pokazivati emocije, ali smo uvijek zajedno i to nam nitko ne može oduzeti. Posljednjih dana, po već probanom receptu, kada ne znaju kako pobijediti one koji su uspješniji od njih, moji politički protivnici su krivca pronašli u mojoj majci Angelini. Opet su koristili najodvratnije i riječi i laži, sve praveći se kako to čini samo jedan od njih, a to je baš onaj kojeg su svi tako zdušno podržavali u svakoj izjavi protiv moje obitelji.

P.S. Moja poruka političkim gubitnicima je da su za mene njihove obitelji i njihove majke svetinja u koju nikada neću dirati, a vi, kako hoćete... pobijedit ću vas, svakako! - napisao je Vučić na svom Instagram profilu.

Tamošnji mediji pišu da se Vučić referirao na optužbe vlasnika Tabloida, Milovana Brkića, koji je iznio uvrede na račun Vučićeve majke rekavši da je Fahri Musliu, ugledni prištinski novinar, biološki otac Aleksandra Vučića.