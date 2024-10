Odvjetnik koji zastupa obitelji ubijene djece u Srbiji: 'Vidite nekoga tko je pobio djecu. A on sam je dijete'

Masovno ubojstvo u beogradskoj Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" potreslo je cijelu regiju. Ubijeno je devetero djece i zaštitar Dragan kojeg su svi djelatnici i učenici zvali dobrim duhom škole. Naime, 13-godišnji dječak je nemilosrdno pucao po učenicima, a preminuli Dragan je dao sve od sebe da zaštiti djecu i stao je pred maloljetnog ubojicu. Odvjetnik koji zastupa obitelji poginule djece u krvavom pohodu 3. svibnja 2023. godine, Ognjen Božović opisao je tijek suđenja za 24sata.

Naime, odvjetnik je vidno potresen te je odlučio progovoriti o najtežem slučaju s kojim se susreo u dugogodišnjem radu. Unatoč tome što ne može govoriti o iskazima dječaka koji je ubio devetero učenika i zaštitara osnovne škole, odgovorio je na nekoliko pitanja vezanih uz sam proces suđenja i atmosfere u sudnici. "Dosta toga smo saznali. Vjerujemo da to može biti korisno kako za presudu u ovom postupku tako i za eventualno podnošenje novih kaznenih prijava ili proširenje ove optužnice" rekao je odvjetnik Božović.

"Prava riječ je ta da je bilo strašno vidjeti dječaka koji je ubio 10 ljudi kako stoji dva metra od vas. Strašno je to suočavanje. Vi vidite nekoga tko je pobio djecu. A on sam je dijete. To je toliko nadrealna scena. Kao da radite reality check je li to uopće stvarno" objasnio je potreseni odvjetnik. "Sve skupa je najstrašnije iskustvo u sudnici koje sam ikad imao u 19 godina koliko radim. Znate, u parničnom postupku koji se vodi protiv njegovih roditelja i koje je otvoreno za javnost plače vam cijela sudnica" dodao je.

Objasnio je kako se njegovi kolege i on slažu da je ročište "u potpunosti uznemirujuće i jezivo". Nadalje, smatra kako iskaz maloljetnog ubojice, Koste K., nije ključno za rezultat konkretnog krivičnog postupka. "Roditelji su mu već saslušani. On završava sa saslušanjem te imamo još jednog svjedoka nakon njega. Ulazimo u fazu završetka saslušanja svjedoka nakon čega se treba prijeći na čitanje i izvođenje pisanih dokaza u sudskom spisu. Potom državno tužiteljstvo, obrana i mi izlažemo završne riječi" kazao je Božović i dodao kako smatra kako se presuda njegovim roditeljima očekuje do kraja godine.

"Suđenje je trebalo biti otvoreno za javnost. Javno zagovaramo takav stav. No sud je bio protiv toga. Razumijem da to nije bila laka odluka za sud. Imamo slučaj kakav nikad ranije nije bio vođen, a ovaj predmet prekoračuje granice onog što se roditeljima stavlja na teret kao krivično djelo. Mislim da je važno za cjelokupno naše društvo i za regiju da se razumije kako je do toga došlo" objasnio je. Naime, s obzirom na to da ubojica nije imao ni 14 godina kad je ubio 10 osoba od kojih su devet bila maloljetna djeca, njemu se ne može suditi te ne podliježe kaznenoj odgovornosti.

