Vučić o sporazumu s Kosovom: Spremni smo surađivati, ali priznanja nema

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić komentirao je ovoga utorka Sporazum o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije, a kojeg je objavila Europska unija u ponedjeljak. Srbija i Kosovo priznaju da su nepovredivost granica, poštovanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta te zaštita nacionalnih manjina temeljni uvjeti za mir, stoji u Sporazumu.

- Rekao sam to francuskom predsjedniku Emmanuelu Macronu i njemačkom kancelaru Olafu Scholzu u Münchenu, i svim velikim liderima, posebnom izaslaniku Europske unije za dijalog Kosovo-Srbija Miroslavu Lajčaku i visokom predstavniku EU Josepu Borrellu znaju to, i ponovio upravo to jučer. Radi se o tome da ne želim i ne mogu razgovarati o međusobnom priznanju, priznanju i ulasku Kosova u UN”, rekao je Vučić za RTS, a prenosi N1.rs. Vučić je rekao i da je otvoren za razgovore o svemu ostalom.

- Ne zato što nas to samo vodi dalje na našem europskom putu što je važno, ali zato što je dobro za odnose Srba i Albanaca. Bezbroj je točaka koje su važne - dodao je. Vučić je rekao da na jučerašnjem sastanku u Bruxellesu nije dogovorena mapa puta, ali da je stav Srbije da priznanje i članstvo Kosova u UN-u ne mogu biti uključeni u plan provedbe te da razgovori o tome predstoje.

- Srbija je spremna raditi na provedbi mnogih stvari iz europskog plana za Kosovo, ali smo iznijeli jednu jasnu i veliku zamjerku - da nema razgovora o međusobnom priznanju, priznanju, članstvu Kosova u UN-u - zaključio je.

