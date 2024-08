Vučić: Neću lagati svojim ljudima, Srbija se neće pridružiti Europskoj uniji u ovom desetljeću

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je u subotu da njegova zemlja vjerojatno neće ući u EU 2028., što je godina na koju ciljaju neke druge balkanske zemlje koje se žele pridružiti EU-u.

"Ne vjerujemo da ćemo mi biti dio Europske unije 2028.", rekao je Vučić na panelu sigurnosne konferencije Globsec u Pragu. "To se neće dogoditi. Ne želim lagati svojim ljudima", dodao je. "Vjerujem da ako neki od nas mogu postati članovi EU-a, to se ne može dogoditi prije 2030. Što se može dogoditi u međuvremenu, nitko ne zna", poručio je Vučić.

Govoreći na istom panelu Globseca u subotu, crnogorski predsjednik Jakov Milatović rekao je da se njegova zemlja nada ulasku u EU do 2028. "Sada je pred nama cilj da postanemo 28. država članica EU od 2028. To je cilj i ambiciozan je, ali se nadam da je to i realan cilj", rekao je Milatović.

VEZANI ČLANCI:

FOTO Luksuzno zdanje koja će promijeniti izgled Šibenika: Početna cijena 7000 eura, iza svega stoji bogati Ukrajinac