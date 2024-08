Vučetić: Dukić i HDZ su 2021. godine iskoristili i onkološke bolesnike na izborima

Nakon danas prekinute sjednice zadarskog gradskog vijeća na kojoj je antihadezovska većina opet onemogućila donošenje proračuna HDZ-ovom gradonačelniku uslijedilo je priopćenje HDZ-a u kojem je najoštrije kritiziran Enio Meštrović alias Ričard, ali i ostali oporbenjaci. Naposljetku je reagirao i predsjednik gradskog vijeća Marko Vučetić i to na adresu Branka Dukića gradonačelnika HDZ-a.

- Današnja sjednica Gradskog vijeća Grada Zadra je bila na granici između realnog i nerealnog, i to po više osnova. Prvo, čisto formalno, ona je započela jer je na početku utvrđen kvorum za donošenje pravovaljanih odluka, ali nije dobila sadržaj, jer nije izglasan dnevni red. Kvorum je pao prije glasanja o dnevnom redu. Sjednica je, dakle, i bila i nije bila. No, to je manji problem. Već smo imali 27. sjednicu s usvojenim dnevnim redom, prekidom od nekoliko tjedana i uvrštavanjem nove točke, čime je otvoren put poslovničkoj praksi za kojekakvu kombinatoriku. Nastavak sjednice, koja je započela bez sadržajnog početka, može biti nastavak koji ignorira protok vremena, ali može biti i sasvim nešto novo.

Druga dimenzija granice između realnog i nerealnog zbila se u razlikovanju Branka Dukića kao pojave koja se pojavljuje u PR-ovskim priopćenjima, a to nije realni Branko Dukić, i Branka Dukića koji nastupa za govornicom Gradskog vijeća. Ovaj Drugi Branko Dukić je autentični Branko Dukić, tu imamo priliku gledati i slušati istovremenost, kako bi to Pitagora rekao, pojave, onoga što se pojavljuje i onoga tko se pojavljuje. Diskurzivne analize su značajne jer otkrivaju što i tko čovjek koji upotrebljava jezik jest. Jezik nas razotkriva. Tako je danas jezik razotkrio i Branka Dukića.

VEZANI ČLANCI:

On je, odgovarajući Eniju Meštroviću, rekao da mu je prošle godine usvojio besmisleni, neprovedivi amandman i da mu je za taj besmisleni amandman našao (iz svega što je rečeno, čini se, po noći) legalne izvore zbog toga što mu je stalo da prošlogodišnji proračun prođe. Rekao mu je da mu sada neće usvojiti niti pronaći legalne izvore za njegov besmisleni amandman. Zašto? Pa zato što Dukiću nije stalo da ovogodišnji proračun prođe. Nije problem u smislenosti ili besmislenosti amandmana, jer su, koliko vidimo, oba besmislena, tu razlike nema, razliku čini prošlogodišnja Dukićeva želja da proračun prođe odnosno njegova ovogodišnja želja da proračun ne prođe.

Nadalje, razlika između realnog i nerealnog se očitovala u Dukićevoj izjavi po kojoj ja eksperimentiram uz napomenu da je eksperimentirao i Mengele. Ova izjava sadrži elemente za podizanje kaznene prijave ali to, dakako, neću učiniti, prvenstveno iz razloga da Dukić ne pomisli kako ga doživljavam kao čovjeka riječi. Ne, to nipošto, on i riječ nemaju neki dodir. Smatram da je on koristan zajednici samo unutar trokuta pogled – ruke – ženski reproduktivni sustav. Ovaj trokut, nekako, probudi neki dinamizam u kojem, koliko čujem, valjda zna što radi.

>>>VIDEO Odlazak Ričarda sa sjednice gradskog vijeća

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Da ja sad tog triangularnog Dukića prozivam zbog izgovorene riječi, bilo bi jadno. Napomenut ću samo da je Mengele bio nacistički zločinac, formalno liječnik, koji je vršio eksperimente nad ljudima koji su, po ondašnjim, nacističkim zakonima, bili smatrani ljudima s nedovoljnom ljudskošću te ih se moglo iskorištavati kako bi nacistička partija ostvarila svoj cilj. Branko Dukić je, uz sufliranje podatnih medija, na prošlim izborima iskoristio nadu onkoloških bolesnika obećavši im da će te, 2021. god., linearni akcelerator stići u Zadar. Zadarski ogranak Dukićeve partije (dakako, riječ je o HDZ-u), smatrao je da je moralno opravdano iskoristiti onkološke bolesnike kako bi ostvarili pobjedu. Linearni akcelerator je stigao ove godine ali još nije u funkciji. Toliko o tome.

Eksperimente koje ja provodim, a kojima sam zahvatio Dukića i njegovu bratiju, imaju za cilj podizanje javnog uma, političke kulture, slobode, dostojanstva i autonomije. Jasno, nemam ništa protiv ni onih koji tome nisu dorasli – oni su osuđeni da im neka partija daje pojavnost na način da oni ne budu ono što se u toj pojavi pojavljuje. Zbog toga sam i ovaj, zadarski eksperiment naslovio „Surogatno jastvo” - istakao je predsjednik zadarskog gradskog vijeća Marko Vučetić.

>>> FOTO Ovo su najmanje naseljeni otoci u Hrvatskoj: Za pola ih niste čuli, a na jednom živi samo jedna osoba