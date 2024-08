Gradonačelnik Dukić o oporbi: 'Više nisu samo štetni, oni su i opasni'

Hoće li Zadar dobiti proračun ili će doći do samoraspuštanja Gradskog vijeća? Sukob između oporbe, koja ima većinu u Gradskom vijeću, i HDZ-a čiji je gradonačelnik Branko Dukić, traje od početka mandata, a posljednjih mjeseci dostigao je svoj vrhunac. U pet do dvanaest – zapravo nekoliko dana prije sjednice nakon što je proračun proglašen – situacija je eskalirala, što je dovelo do intenzivnih obračuna, međusobnih optužbi i vrijeđanja među političkim akterima. Spominju se i ucjene, pokušaji kupnje vijećnika te uništavanje grada. Gradonačelnik Dukić posebno oštro napada Enija Meštrovića, poznatog alias Ričarda, čijih šest vijećnika (nakon što je jedna vijećnica napustila klub) sada drži ključeve većine u Gradskom vijeću. U srijedu je napao i SDP zbog zahtjeva da se na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća povuče Odluka o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zadra, što je nazvao nasiljem.

– U ove duge četiri godine dokazali su kako za njih ne postoje nikakvi zakoni, obveze ni odgovornosti. Suočeni s porazom vlastite nesposobnosti i nečinjenja, u svoj ponor povlače cijeli grad. Bez imalo dosljednosti obrušili su se na izmjene Prostornog plana koje su u završnoj fazi izrade. Isti oni koji su inzistirali na tome da se donesu što prije. Isti oni kojima su uvjetovali donošenje gradskog proračuna posljednje dvije godine. Cijeli Grad godinama je talac njihove ucjene, a sada tu ucjenu poništavaju... Poništavaju one izmjene Prostornog plana koje su trebale prekinuti pritisak u prostoru i ograničiti namjenu.

– Izmjene su pokrenute kako bi se čvrsto ograničila prekomjerna izgradnja i onemogućilo maksimalno korištenje prostornih kapaciteta parcela u vlasništvu investitora. Konkretno, glavni ciljevi izmjena su sljedeći: povećanje prostora sa zelenim površinama, veća udaljenost od međa i među građevinama, veći broj parkirnih mjesta, više javnih zelenih površina, manji broj stambenih jedinica, prostorno usmjeravanje gradnje hotelskih kapaciteta više kategorije toliko nužnih u dosizanju održiva razvoja zadarskog turizma. I taj je plan tijekom postupka izrade uvažio osnovne smjernice iz novog Pravilnika o prostornim planovima na koji se sada pozivaju – istaknuo je gradonačelnik Branko Dukić pa nastavio:

POVEZANI ČLANCI:

– Odjednom, sve to više ne žele, baš kao ni proračun. Redom: Daniel Radeta, Danijela Vukoša, Nino Mrčela, Loreta Stipčević, Marko Vučetić, Drita Dunatov, Anadia Kožul, Enio Meštrović i Željko Krizman. Ni s jednim prijedlogom ili pritužbom, usmeno ili pismeno, nisu se oglasili tijekom postupka javne rasprave na koju se sada Radeta besmisleno poziva. Prijedlog odluke koji su ugurali na sutrašnju sjednicu po žurnom postupku to dokazuje. Dakle, o ovom potezu nisu ni razmišljali do prije nekoliko dana, ali u trenutku kad su doživjeli konačni debakl sa svojim proračunskim blokadama to im se činilo dobrim političkim manevrom.

Ili je istina još gora? Rade li ovo po nečijem nalogu? Za čiji interes? Jer izmjene Prostornog plana pokrenute su prije dolaska njihove većine u Gradsko vijeće. Kome to nije po volji? Istim onima koji su svoj politički igrokaz i predstave temeljili na kritici postojećeg plana. A sada tom istom planu produljuju život na najmanje dvije godine. Dakle, preuzimaju na sebe sve one kritike i prozivke koje su godinama upućivali gradskoj upravi. Ali preuzimaju i odgovornost za svaku buduću izgradnju po postojećem Prostornom planu do donošenja budućeg.

Činjenica je da većina u Gradskom vijeću može donijeti odluku kakvu želi. Gradsko vijeće može i s Prostornim planom što hoće. Može ga vratiti na doradu s konkretnim izmjenama i dopunama ili jednostavno biti protiv takvog plana. Ali ga može i blokirati. Vratiti na staro. I upravo to rade Radeta i Meštrović, valjda i zato što je potreba za izmjenama postojećeg Plana bila jedina točka oko koje smo se slagali baš svi u Vijeću i gradskoj upravi. Iščekujući konačni vlastiti krah i kraj, očajnički se trude iza sebe ostaviti kaos i spaljenu zemlju. Nakon ovog poteza oni više nisu samo štetni, oni su opasni – rekao je Dukić.

Enio Meštrović alias Ričard, podsjetimo, već je istaknuo da njegova lista smeta HDZ-u jer ih ne mogu kupiti, a Daniel Radeta iz SDP-a tvrdi da unatoč “HDZ-ovu cmizdrenju” dolazi stop betonizaciji i preizgrađenosti u Zadru. Jedina se ne oglašava Akcija mladih, a nastavlja li se kriza u Zadru i slijede li novi izbori, povjerenik ili nešto treće, znat će se vjerojatno na sutrašnjoj sjednici Gradskog vijeća.

>> FOTOGALERIJA Nakon 18 godina izgrađena autocesta od Siska do Zagreba, pogledajte kako izgleda