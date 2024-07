Vruće, vruće i opet vruće: Na obali osvježenje donosi bura, za dvije regije izdano upozorenje

Hrvatsku sutra očekuje pretežno vedro i toplo vrijeme uz svježije noći. Na moru će još puhati bura , bit će uglavnom umjerena do jaka, pod Velebitom i Biokovom i olujna. Jutro će biti malo svježije, osobito u unutrašnjosti, uz najnižu temperaturu između 14 i 16. Na obali će biti znatno toplije – od 22 do 26 stupnjeva.

U utorak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti sunčano, čak i vedro, ujutro uz rijetku mogućnost sumaglice ili kratkotrajne magle. Uz slab vjetar, najniža jutarnja temperatura zraka bit će oko 14 ili 15 °C, a najviša poslijepodnevna oko 29 °C. Slično svježije jutro nego u ponedjeljak te vrlo topao dan očekuje se i u sunčanoj središnjoj Hrvatskoj, gdje može biti kratkotrajne sumaglice i magle, uz slab sjeverni i sjeveroistočni vjetar tijekom dana.

U Gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu bit će vjetrovitije, uz lokalno jaku buru s olujnim udarima koja će još prijepodne ometati normalno prometovanje. Uz prevladavajuće vedro vrijeme, jutro će biti svježije nego u ponedjeljak, a poslijepodne podjednako toplo ili malo toplije. U Istri i uz more bit će i dalje vruće. Vrućine nastavit će se i na vedrom srednjem Jadranu, ali uz manju opasnost za zdravlje nego u ponedjeljak. Noći bi trebale biti manje neugodne od prethodne. Bura i tramontana će slabjeti, ali će još prijepodne ponegdje biti jake, na udare i olujne, uz more umjereno valovito i valovito, temperature od 23 do 27 °C, prognozira HRT.

Foto: DHMZ

Na jugu Hrvatske vrijeme će biti podjednako stabilno i vedro, te vjetrovito i valovito, uz toplu noć i vruć dan. Sredinom tjedna danju će ponovno biti vruće, ali na kopnu noću i ujutro mnogima ugodno svježe, uz rijetku mogućnost sumaglice i kratkotrajne magle. U srijedu će još biti sunčano i vedro, a zatim oblačnije, s povećanjem vjerojatnosti za pljuskove i grmljavinu u četvrtak na zapadu i sjeveru, zatim u većini unutrašnjosti, pa i na sjevernom Jadranu.

Ušli smo u još jedan sunčan i vruć ljetni tjedan. U utorak i srijedu će biti koliko-toliko ugodno ili barem normalno vruće, na moru uz buru. Zatim će u četvrtak i petak biti toplije, u mnogim krajevima vrlo vruće, dok za vikend ide novo pogoršanje koje će donijeti prolaznu kišu i pljuskove, prognozira HRT.

