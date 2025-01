Vrijeđao poslovnu suradnicu i prijetio ubojstvom, na sudu imao molbu: 'Pošaljite me na najduže moguće liječenje od ovisnosti'

- Ku***, zaklat ću te! - vikao je 13. kolovoza 2024. muškarac, inače diplomirani kriminalist i zaposlenik jedne tvrtke, svojoj poslovnoj suradnici.

Dok je to vikao razgovarao je s nekim preko telefona i toj je osobi, kazao da će svoju poslovnu suradnicu - ubiti. A zatim joj je prišao i pod vrat joj pritisnuo nožić - suvenir. Malo zatim se od nje odmaknuo, kako bi ušmrkao kokain. Njegovo odmicanje ustrašena žena je iskoristila da pobjegne, no muškarac je potrčao za njom na ulicu te joj je iz ruku silom istrgnuo torbu u kojoj su bili njezini ključevi, novčanik, dokumenti, prijenosno računalo, USB stickovi.... Sve što je uzeo bilo je vrijedno oko 1000 eura i to je zadržao.

Zbog svega navedenog spomenuti muškarac je bio optužen za prijetnju i tešku krađu, te je na koncu nepravomoćno osuđen na jedinstvenu uvjetnu kaznu od godinu dana zatvora uz rok kušnje od tri godine. Žrtvi mora platiti 1000 eura za koliko ju je oštetio, a mora platiti i 100 eura troškova sudskog postupka.

Optuženik je priznao krivnju, pristao je oštećenoj nadoknaditi štetu od 1000 eura, a imao je i molbu za sud:

- Molim vas da mi izreknete obaveznu mjeru liječenja ovisnosti o drogama i alkoholu i to u najdužem mogućem trajanju! - kazao je sudu, dodavši i da mu je zbog svega jako žao te da se kaje. Sud mu je udovoljio te mu je izrekao mjeru liječenja od ovisnosti u trajanju od tri godine. Priznanje i kajanje sud mu je cijenio olakotnim, kao i neosuđivanost te činjenica da je otac jednog malodobnog djeteta.