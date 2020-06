Vrdoljak: Škoro je novi Glavaš, a Čačić je frustriran jer smo uspješniji od njega

Afera Vjetroelektrane dobro je prodrmala političku scenu u Hrvatskoj nepunih mjesec dana uoči parlamentarnih izbora, a posebice vladajući HDZ. No, zaiskrilo je na toj tematici i između nekada bliskih suradnika – Ivana Vrdoljaka, bivšeg ministra i donedavnog čelnika HNS-a, koalicijskog partnera u Vladi RH, te Radimira Čačića. Njih su se dvojica doslovno posvadili pred televizijskim kamerama, a ozbiljne su optužbe pljuštale s obje strane. Kako odgovara na Čačićevo prozivanje vezano za posao s vjetroelektranama te s kakvim se nadanjima, ili možda strepnjama, upušta u izbornu utrku, Ivan Vrdoljak govorio je za naš list.

Radimir Čačić tvrdi da ste potpisivanjem ugovora za vjetroelektrane dan prije novog, nižeg tarifnog sustava državi izbili iz džepa milijardu kuna. O čemu je riječ?

Čovjek je frustriran zbog Hrvatske narodne stranke i mene jer smo uspješniji od njega pa laže. A napadi na HNS su mu jedini način da dobije još malo pozornosti. To je na neki način i malo tužno. Naravno, zaboravio je reći da je to bio njegov tarifni sustav, on ga je usvojio 2012. godine, on je povisio cijenu vjetroelektranama. Evo, molim javnost i sve novinare da poslušaju tonske zapise sa sjednice Vlade RH iz 2012. godine, kada Radimir Čačić jasno govori da povisuje cijenu vjetroelektranama, produljuje trajanje ugovora s 12 na 14 godina i govori da je cilj da imamo 1200 megavata vjetroelektrana. Kada sam ja sve to zaustavio i njegov pravilnik ugasio – mojom odlukom nismo više htjeli sufinancirati vjetroelektrane, već smo ih izbacili na tržište – onda je on zbog svojih, vjerojatno i privatnih interesa, bio jako ljutit pa mu je najlakše bilo braniti sebe napadajući mene. Ponovit ću, nemojte vjerovati ni jednom političaru, vjerujte tonskim zapisima. Ponosim se tim poslom, ušteda je sedam milijardi kuna, i nemamo ni jednu tužbu, ni jednu arbitražu zbog zaustavljanja investicija, što je bila opasnost.

A kako ste, kako navodite, uštedjeli državi sedam milijardi kuna?

Tako što sam ukinuo tarifni sustav koji je uveo Radimir Čačić 2012. godine. Znači, on je povisio poticajnu cijenu s 0,60 lipa na 0,72 lipe po kWh, a ja sam ih ukinuo i ništa više ne subvencioniramo. I on je imao plan 1200 megavata, a završili smo na 744. Da smo po cijeni od 0,72 lipe ispunili plan od 1200 MW, to bi bilo sedam milijardi kuna više. Te njegove odluke nisu realizirane mojim odlukama 2013. godine, iako je Čačić i tada tražio od mene da ih ne diram.

Plašite li se pravosudnih institucija, s obzirom na to da vas je Čačić praktički prozvao za kriminal?

Ja sam cijeli taj posao odradio upravo s hrvatskim institucijama, kako bismo izbjegli arbitražne postupke i potencijalne sudske tužbe od investitora. Kada je netko čist, ne laje na druge. Kada netko izgubi privatni interes, kao Čačić, laje na druge jer je ljutit. Ja se ne ljutim ni na koga. Samo sam državi odradio posao, u to su upućene sve institucije i nemam nikakvih dilema oko toga.

Video - Međimurski župan Matija Posavec potvrdio suradnju s Restart koalicijom

Kako komentirate navodne prijetnje investitora iz energetskog sektora o kojima je govorio Čačić?

Kada radite javni posao i komunicirate s brojnim investitorima u Hrvatskoj, onda svako malo možete pojedine komunikacije tumačiti kao prijetnje. Ne znam što je bilo, što su njih dvojica zajedno radili i tko je kome što obećavao, ne ulazim u njihove odnose. No kada netko želi tako privući političku pažnju, prikazujući se kao žrtva, onda je to prostituiranje privatnih razgovora u političke svrhe. Tko može pomisliti da bih se ja, sa svojim političkim radom, ili Čačić, koji je uvijek bio neki frajer, uplašio nekakvih prijetnji? Da je meni netko zaprijetio, ne bih to smatrao relevantnim, niti bih govorio o tome, jer svatko tko je pokušao, udario je glavom u zid, nije mogao na mene utjecati, niti će moći na Čačića. Ali kad malo ponestane političkog autoriteta, vade se takvi slučajevi i priča se: “Eto, ja sam nekad bio žrtva”. Mislim da Čačić nikada nije bio žrtva, niti sam to bio ja, pa ni u slučaju kada on laže o mojim odlukama.

Predizborna je kampanja, očito, počela burno. Strahujete li od izbora? Hoće li HNS ostati parlamentarna stranka?

Apsolutno! Ne samo da ćemo ostati parlamentarna stranka, nego ćemo i dalje biti lideri građanskog liberalnog centra u Hrvatskoj, imat ćemo saborski klub, sa samostalnim izlaskom postići ćemo rezultat adekvatan rezultatima u Vladi RH u posljednje tri godine.

Ne mislite, dakle, da će vas birači kazniti zbog koalicije s HDZ-om?

Birači s lijevog spektra, kojima je smetala ta naša odluka, vjerojatno hoće i ja to razumijem, no oni nisu naši glasači. Svi oni koji su od nas tražili reformu obrazovanja, subvencioniranje kredita, energetsku učinkovitost, to su i dobili, kao i potpisivanje Istanbulske konvencije, koju SDP nije želio potpisati. HNS je u ovoj Vladi držao reformski tempo. Sve vrijednosti s kojima smo ušli u kampanju 2016. godine, mi smo u Vladi Andreja Plenkovića i realizirali. Sa tog stanovišta, nema razloga za kaznu. Ja jesam možda buntovnik, nisam želio pripadati ni SDP-u ni HDZ-u niti ikada hoću. Pripadat ću HNS-u i svi koji vuku grad ili državu prema naprijed, bit će naši partneri. Naravno, kada mijenjate stare uzance, koji postoje 25 godina, svi se čude. A bože moj...

Biste li ponovno koalirali s HDZ-om?

Nema prepreka za koaliciju s pristojnim demokršćanskim HDZ-om, no o tome će odlučivati novo vodstvo HNS-a. Ono što mislim da bi bilo važno ovaj put jest da se neke stvari u funkcioniranju Vlade na početku drukčije dogovore, kako bismo bili još brži i efikasniji, posebice u obrazovanju. Na koncu, često se zaboravlja da bi neulaskom HNS-a u Vladu vrlo vjerojatno većina radnika u sustavu Agrokor dobila otkaz, a tvrtke bi bile u stečaju, kao i njihovi dobavljači.

Je li ta vaša koalicija bila svojevrsni test za eventualnu veliku koaliciju?

To je bio test u Njemačkoj. Podsjetit ću, 1982. godine su Helmut Kohl i Hans-Dietrich Genscher prvi put sklopili koaliciju demokršćana i liberala. Obojicu su nazvali čudacima, no pokazalo se da razvoj demokracije ne donosi podjele u rovove i nesuradnju, nego da je glavna bit pri formiranju Vlade program i ono što želite realizirati. I politike su se nakon toga u Njemačkoj, a nadam se da će sada tako biti i u Hrvatskoj, razvijale u tom smjeru. Da, ako se programski dogovore, možda sada, za četiri ili osam godina, i ako se pokaže da HNS može odraditi s demokršćanima svoje programe, onda sigurno mogu i socijaldemokrati. Osim ako ne mogu zatomiti svoj ego i ako žele robovati svojim komunističkim korijenima, što je deplasirano.

Bude li Davor Bernardić u situaciji da sastavlja Vladu, a ruke HNS-a budu presudne, hoćete li ga podržati?

HNS je spreman pomoći Hrvatskoj da ide naprijed, čak i u suradnji s Bernardićem. Onda bismo ga pitali želi li da realiziramo ono što piše u našem programu o vrtićima, sportu, obrazovanju..., i bude li nam dao jamstvo za to, pristat ćemo. Dakle, ni lijevo ni desno, već u obzir dolaze samo oni koji će nam osigurati realizaciju programa.

Kakva je budućnost HNS-a?

Kao lider građanske, liberalne Hrvatske, ima veliku odgovornost. Mrvljenje liberalne scene je svima na korist osim liberalima. A onda nitko na toj liberalnoj sceni ne može zatomiti svoj ego, pa HNS već triput zove na ujedinjenje, ali oni svi misle da će pljuvanjem po HNS-u politički profitirati. I nakon dvije-tri ili pet godina nestaju. Vrijeme će pokazati da je jedini put postojanje jedne liberalne stranke, kao stupa vrijednosti, a ostali će se okupiti oko nje ili će nestati.

Slavonija je trenutačno velika politička pozornica. Tko vam je u toj regiji najveći oponent?

Na ovim izborima će se birati tko će biti premijer – Bernardić ili Plenković, i pored toga, drugi izbor je tko će HDZ-u ili SDP-u kontrolirati Vladu i paziti da realizira program Vlade, a to znači Miroslav Škoro ili HNS. Za mene je Škoro novi Branimir Glavaš i moj Slavonski pokret s nezavisnim gradonačelnicima učinit će sve da ga pobijedimo u Slavoniji. Čovjek je svojim izjavama o ZDS-u praktički rekao da je bilo ispravno slati Osječane, nacionalne manjine i Hrvate neistomišljenike u logore. HNS je podržao Vladu RH prije tri godine da spriječi dolazak mračne desnice na vlast, sada ćemo učiniti sve da HNS-ov Slavonski pokret pobijedi njegov fiktivni Domovinski pokret. S jedne je strane HNS i otvorena i tolerantna Hrvatska koja se voli radom, a s druge strane desnica opasnih namjera čija je glavna referenca profesionalno hrvatstvo.

Jesu li desni kandidati na vašoj listi, poput Dinka Burića, aduti kojima se pokušava oteti glasove Miroslavu Škori?

Ne, to je građanska Hrvatska i to su dokazani borci za Slavoniju. Slušali ste Ivana Vrkića koji je, po mojem mišljenju, slavonski mirotvorac, i on bi bio idealan predsjednik Sabora koji bi toj instituciji vratio ugled. U Saboru treba pomiriti desne i lijeve svjetove, a on je to učinio i u mirnoj reintegraciji i u Gradu Osijeku. Sama njegova pojava govori što nam je ideja – ne ulaziti u biračko tijelo ljevice ili desnice, nego zdravog razuma.

Ivan Vrkić na izbore izlazi nakon 27 godina apstinencije u parlamentarnoj utrci, s ozbiljnim zdravstvenim teškoćama i u 74. godini. Plašite li se da bi vam on, zbog svega toga, na kraju ipak mogao biti svojevrsni uteg umjesto najvećeg političkog kapitalca?

Sjećate se Osijeka kada je robovao svađi na desnom političkom spektru, bili smo grad slučaj, imali nekoliko izvanrednih izbora. Sjećate se kako izgleda kada se gradska politika pokušava manifestirati crnokošuljašima na ulicama. Pa tko to voli?! Došao je onda Ivica Vrkić i u svojim kasnim 60-ima i svojim političkim iskustvom napravio da sve bude pristojno. Isto očekujem od njega i u Saboru. Učimo od pametnih, starijih i iskusnih kako se može komunicirati, ne pripadati ni lijevima ni desnima, nego vući naprijed.

Kažete – napravio je da sve bude pristojno?

Osijek više nije grad slučaj. Danas se više govori o problemima u Splitu, Rijeci ili Zagrebu nego u Osijeku! Tko je to napravio? Ivica Vrkić. Je li mogao biti bolji? Sigurno. Je li griješio? Sto posto jest, pa tko je savršen. No, je li bolje nego što je bilo – sigurno jest i sigurno se ne želimo vratiti u vremena u kojima smo “mrzili” Zagreb i ostale u Hrvatskoj.

Vrkić je bio vaš “projekt” za gradonačelnika Osijeka, imate li asa u rukavu za lokalne izbore 2021.?

Hrvatska narodna stranka već nekoliko mandata bitno utječe na izbor gradonačelnika Osijeka jer su iza nas vidljivi rezultati. Tako će, nadam se, biti i dalje. Neću isticati imena, ali ćemo biti sigurno relevantan faktor koji će utjecati na to kako će grad izgledati za koju godinu. Nismo opterećeni pripadnošću strankama, ono što želimo jest da kandidat za gradonačelnika Osijeka kojeg će podržati HNS bude predstavnik građanske Hrvatske, a to znači da se neće dičiti ni komunističkim ni ustaškim spomenicima niti ih posebno isticati, nego će vući naprijed.

Hoćete li se vi kandidirati za gradonačelnika Osijeka?

Vrijeme će pokazati, neću danas to ni potvrditi ni odbiti. Ako se pojavi neki novi kandidat, kao Vrkić koji je bolji od mene, prije ću ga podržati nego što ću istaknuti svoju kandidaturu. I još nešto vezano za Osijek: ne može se dogoditi da u 29 godina hrvatske samostalnosti iz Osijeka bude jedan jedini ministar s odrađenim mandatom, Ivan Vrdoljak. Ni SDP ni HDZ ni bilo koja druga politička opcija nikada nisu imenovali Osječanina za ministra u Vladi RH, može ih biti sram! Ja vam tvrdim – ako se dogodi da HNS sudjeluje u sljedećoj Vladi, Osijek će u njoj imati status.