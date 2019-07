'Von der Leyen je urušila vojsku, možda će i EU'

Ursula von der Leyen (60) vjerojatno će postati čelnica Europske komisije, a trenutačno je njemačka ministrica obrane. Bivši čelnik njemačkih socijaldemokrata i predsjednik Europskog parlamenta Martin Schulz ocijenio ju je najgorom njemačkom ministricom u čijem resoru vlada potpuni kaos – sve više neonacista u vojsci i isplata basnoslovnih honorara za svakojake konzultante.

U kakvom je doista stanju Bundeswehr danas?

Raste broj neonacista

Prije otprilike dvije godine izbio je ozbiljan skandal nakon kojega su uslijedila pitanja o političkom opredjeljenju Bundeswehra. Trojica muškaraca, od toga dvojica časnika – Franco Albrecht i Maximilian Tischer, privedena su pod optužbom da su planirala “težak čin nasilja protiv države”. Plan je dvojice poručnika i njihova kolege zavjerenika bio da se ubiju neki viši državni dužnosnici, a krivnja usmjeri prema tražiteljima azila, migrantima. Franco Albrecht uspio je dobiti status azilanta predstavljajući se kao sirijski izbjeglica. Još je gore što su oba vojnika od ranije bila pod prismotrom MAD-a, njemačke vojne tajne službe, zbog svojih ekstremističkih tendencija. Čak je i rad Franca Albrechta na kojem je magistrirao obilovao očitim krajnje desnim idejama.

– Obojica su bila pod prismotrom, praćeni su, ali njihovo ponašanje nadležni su naprosto ignorirali. Činjenica je da MAD radije zatvori slučajeve radikalno desnog ponašanja nego da pobliže pogleda o čemu se radi – rekao je tada predsjednik parlamentarnog odbora za obranu, SPD-ovac Rainer Arnold.

U medijima se razvila debata o tim tendencijama u redovima Bundeswehra čiji su glasnogovornici decidirano izjavljivali kako postoji nulta tolerancija prema ekstremistima. No krajem prošle godine izašao je u javnost novi skandal. Čak 200 pripadnika KSK, specijalne jedinice Bundeswehra, organiziralo je zavjeru u kojoj su namjeravali likvidirati nekoliko poznatih lijevih političara te istaknute migrante. Utjecajni tjednik Focus objavio je reportažu na sedam stranica u kojoj se navodi kako su cilj bili šefica Zelenih Claudia Roth, ministar vanjskih poslova Heiko Mass te bivši njemački predsjednik Joachim Gauck. Neonacisti u redovima KSK planirali su namamiti ih na izdvojene lokacije te likvidirati nadajući se da će to izazvati kaos u zemlji. Nešto kasnije pojava je dobila svoj konkretan obris, a to je Alternativa za Njemačku (AfD). U njemačkim medijima cirkulira tvrdnja da ozbiljan broj vojnika, ali i policajaca simpatizira tu desnu stranku. Službenih podataka o tome još nema, a primjerice, Deutsche Welle navodi kako u policiji i vojsci postoje i potencijalni konflikti na drugim političkim osnovama. AfD-ovi političari to i potvrđuju. Jedan je od razloga koji se navodi u analizama takvih tendencija u njemačkoj vojsci val izbjeglica iz 2015. godine, pri čemu državna sigurnost nije istodobno postala temom diskusije velikih političkih stranaka. U takvoj su se situaciji pripadnici vojske i policije osjetili zapostavljenima i krenuli u potragu za svojim novim zastupnicima. AfD ih je dočekao raširenih ruku. Drugi je razlog sve lošija opremljenost pa tako i sve slabija borbena sprema. Vijesti o tome objavljivale su se kao nešto za zadnju stranicu novina. Neispravni avioni i tenkovi kojima bi trebali upravljati neonacistički orijentirani vojnici. Kao da se bavimo serijom ‘Allo ‘Allo!, a ne vojskom koja je kroz povijest izazivala isključivo strahopoštovanje, nerijetko i čisti strah.

Ostali bez flote podmornica

U budžetu se tako nije nalazilo novca za modernizaciju borbenih oklopnih vozila Puma. Kada se nešto Bundeswehru i isporuči, rijetko je ispravno, krajem prošle godine pojavio se podatak da je tek 39 posto opreme isporučene 2017. bilo spremno za upotrebu. Tek je 27 od 71 isporučene sporne Pume bilo moguće koristiti, četiri od osam transportnih zrakoplova A400M, samo dva od sedam borbenih helikoptera Tiger, četiri od sedam transportnih helikoptera NH90, samo jedan od četiri Eurofightera isporučena te 2017. A većina te opreme i naoružanja dolazi od domaćih tvrtki ThyssenKrupp, Kraus-Maffei i Rheinmetall koje su na vrhu popisa stotinu najvećih ugovaratelja obrambenih sustava u svijetu. Ispada da Nijemci sami sabotiraju svoj Bundeswehr. Izvještaj RAND Corp., američkog think tanka za obrambena pitanja, navodi kako bi u slučaju napada s istoka njemačkoj vojsci trebalo mjesec dana da mobilizira i razmjesti teško oklopljenu brigadu na teritorij baltičkih država. Iako ovo i dalje izgleda kao komedija, vjerujemo da zapovjedništvu NATO-a u Bruxellesu uopće nije do smijeha jer Bundeswehr je najveća vojska u Europi kada se o članicama tog vojnog saveza radi.

Zato je sve to duhovito Rusima. Ne toliko Bundeswehr koliko njemačka ministrica obrane Ursula von der Leyen. Russia Today, glavno rusko propagandno oruđe prema Zapadu, objavila je ovog tjedna tekst pod naslovom “Sretno, Europo: Bundeswehr se urušio pod Von der Leyen koja sada treba preuzeti kormilo Unije”. U tekstu se opisuje sve ono što se i u nas već objavljivalo o izglednoj novoj šefici EU. Ali onda nastavljaju o tome kako se radi o vrlo neuspješnoj ministrici za čijeg su se mandata objavljivale većinom vijesti o lošoj borbenoj gotovosti i neispravnosti opreme.

Uz podatke koje smo spomenuli, napominju kako je Njemačka u jesen 2017. ostala bez kompletne svoje flote podmornica jer su sve bile na održavanju ili su nasušno trebale popravke. Iste godine ustanovljeno je da je polovica Bundeswehrovih tenkova neispravna. Spominju se i masovne krađe ručnog naoružanja. U drugoj godini njezina mandata dogodila se najveća takva krađa, 21 komad oružja i 20.000 komada streljiva. Priznaje se, također, kako vjerojatna nova šefica EU nije naslijedila vojsku u najboljem stanju, kao i da se u Njemačkoj za oružane snage ne izdvaja toliko koliko izdvajaju neke druge članice. Ali je činjenica da Von der Leyen nije to stanje bitno ni popravila. Unatoč tome što je budžet ipak uspjela podići s 38 na 43 milijarde eura s tendencijom povećanja.

Do 2024. godine apsolutni se iznos budžeta ministarstva obrane trebao povećati na čak 60 milijardi eura. Jasno, pritisak Donalda Trumpa na članice saveza da približe proračunski udio troškova za vojsku brojci od dva posto BDP-a imao je učinka na tu odluku. Spominje se još jedna interesantna stvar, a to je da njemačkoj vojsci kronično nedostaje ljudi. I to sve od 2011. godine kada je ukinut vojni rok. Rusi se sprdaju i s metodama kojima se taj problem pokušao riješiti – kampanjama na društvenim mrežama kojima se nastojalo privući tinejdžere, ali i novačenjem vojno sposobnih iz drugih zemalja Europske unije. Posljednjih dana po njemačkim najuglednijim tiskovinama vrte se oglasi Bundeswehra u kojima nude zaposlenje muškarcima, ženama i osobama “trećega spola”.

U mirovnim misijama od Somalije, preko Južnog Sudana, Malija i Afganistana. Parlamentarni izvještaj s početka ove godine govori o tome kako jedinice Bundeswehra u tim misijama nerijetko posuđuju i civilne helikoptere za transport, kao i pancirke. Samo što izgleda da to baš i nisu mirovne misije. Prema napisima visokotiražnog Bilda, prečesto se njemački vojnici iz tih misija vraćaju fizički ili psihološki “manjkavi”. Spominje se i Von der Leyeničina ideja da se dodatno školuje saudijske časnike nakon što se doznalo kako vojska te zemlje ne poštuje pravila Ženevske konvencije te u njihovim akcijama na teritoriju Jemena stradava ogroman broj civila.

Afera s konzultantima

Ursula von der Leyen nije ostala imuna na unutarnje skandale. Krajem prošle godine pokrenuta je parlamentarna istraga o dodjeli vrijednih ugovora njezina ministarstva, o čemu je dala kontroverzan iskaz.

Tom je prilikom priznala kako je ministarstvo obrane potpisivalo ugovore vrijedne stotine milijune eura vanjskim konzultantima. Konkretno su se spominjali ugovori s konzultantskom kućom McKinsey te ugovor vrijedan 390 milijuna eura s jednom IT kompanijom. Kod McKinseya je naročito sporno što je Von der Leyen kao svoju zamjenicu zaposlila Katrin Suder koja je prije toga radila upravo u McKinseyu.

Parlamentarci Bundestaga spominju pojmove poput “birokratsko čudovište” koje jede najveći dio sve većeg vojnog budžeta umjesto da se vojska modernizira i oprema. A manjkavostima treba pribrojiti i one iz RAND-ova izvještaja poput podatka da zapravo većina mlažnjaka Eurofighter Typhoon iz sastava Luftwaffea nije bila operabilna tijekom 2017., odnosno mogla su letjeti tek četiri od ukupno 128 u sastavu ratnog zrakoplovstva. Budući njemački ministar obrane očito će imati puno posla. I mora raditi puno ako ne želi da Bundeswehr doista počne sličiti na poručnika Grubera i njegov mali tenkić.