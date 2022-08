Vojni analitičar Mandić o ruskim brodovima u Jadranu: 'Sve podsjeća na Hladni rat'

Napetost zbog ukrajinske krize širi se i duž talijanske obale. Tamošnji mediji objavili su kako su ruski ratni brodovi došli do samog ulaska u more i pokušali blokirati američkom nosaču aviona Harryju Trumanu koji se također nalazi na Jadranu, a Talijani jačaju svoje patrole.

-Zapovjedništvo HRM-a upoznato je s nazočnošću, to jest, plovidbom brodova Ruske federacije Jadranskim morem. S obzirom na to da nije uočen ulazak brodova u teritorijalno more Republike Hrvatske, nije bilo ni razloga za reagiranja- odgovorili su iz MORH-a na upit Dnevnika Nove TV, a bez komentara bio i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

-Očito da se stvari pokušavaju zakomplicirati i u našem susjedstvu, Hrvatska je članica NATO saveza, daje punu potporu svim ostalim zemljama članicama NATO saveza. Nadzor je stalan, hrvatska vojska, hrvatska policija kontrolira naše granice u suradnji s našim saveznicima i partnerima činit ćemo to i dalje- kazao je Jandroković, a potom se na situaciju osvrnuo vojni analitičar Ivica Mandić.

-Nikad nitko nije uspio blokirati nosač zrakoplova pa mislim da kolege iz Italije pretjeruju- kazao je Mandić te otkrio da ga te aktivnosti podsjećaju na doba Hladnog rata te ga dolazak ruskih snaga ne čudi.

-Ništa posebno neuobičajeno da ratni brodovi dođu i gledaju vježbe druge strane, ovo je na jedan način provokativno u smislu da se dođe tako blizu, ali nekakva prijetnja posebno udarnoj skupini nosača nije- rekao je Mandić za Novu TV. Smatra kako je riječ o skretanju pozornosti s nečeg važnost na terenu u Ukrajini te ovu operaciju naziva ''glupom''.

-Ti brodovi kad bi ispalili eventualno nekakvu raketu tog trenutka bi svi bili potopljeni vi se nalazite u jednom uskom moru koje se zove Jadransko i naprosto se na udaru zemalja članica NATO-a čije obale oplakuje Jadransko more, vi ste u jednom sendviču - poručio je Mandić.