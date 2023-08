Vodostaji više rijeka i dalje u porastu: Na snazi izvanredne mjere obrane od poplava

U Sloveniji već dva dana padaju rekordne kiše popraćene jakim vjetrom i grmljavinom, a nevrijeme je jučer došlo i do Hrvatske. Ogromna količina kiše pala je u Istri i na Kvarneru, a na Cresu, Malom Lošinju i drugim otocima uz kišu je i puhao snažan vjetar. Ipak, kao najveću opasnost svi izdvajaju moguće poplave uslijed rasta vodostaja rijeka diljem zemlje.

VIDEO Teške posljedice poplava u Sloveniji

9:15 Stožer civilne zaštite izvjestio je o uvođenju izvanrednih mjera obrane od poplava na dionicama Kupe, Mure i Drave.

Obrana od poplava



Hrvatske vode su danas donijele Rješenja o uspostavi izvanrednih mjera obrane od poplava:

na branjenom području 33: međudržavne rijeke Mura i Drava, za dionicu Drava – d.o. Staro korito HE Formin

na Malom slivu Gorski kotar, dionica Kupa (gornji tok)

7:42 Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje, a zbog mjestimice obilnije kiše i veće količine vode na kolniku na pojedinim cestama vozi se otežano, izvijestili su u subotu ujutro iz Hrvatskog auto-kluba (HAK). Zbog veće količine vode na kolniku u Rijeci (podvožnjak Žabica) promet je prekinut. Zbog obilne količine vode prekinut je promet na državnoj cesti DC503, podvožnjak na ulazu u Biograd na moru.

Na A1 Zagreb-Ploče-Karamatići između naplate Lučko i čvora Karlovac vozi se u koloni u pokretu sa povremenim kratkim zastojima u smjeru Dubrovnika, a povećana je gustoća prometa između čvorova Lučko i Bosiljevo II u smjeru mora.

Na A2 Zagreb-Macelj kolona na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba proteže se do granice sa Slovenijom, oko jedan kilometar. A3 Bregana-Lipovac povećana je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici na prilazu naplatnoj postaji Lučko (A1) iz smjera čvora Zagreb zapad i čvora Buzin, a kolona teretnih i osobnih vozila kraj graničnog prijelaza Bajakovo u smjeru Lipovca proteže se oko dva kilometra.

Na Jadranskoj magistrali (DC8), zbog prometne nesreće kod mjesta Baćina u smjeru Dubrovnika vozi se uz regulaciju prometne policije, a zbog vjetra zabrana je prometa na dionici Bakar-Karlobag za autobuse na kat, vozila s priključnim vozilom i motocikle (I.skupina vozila).

Povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja zabrana prometa za teretna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 t na pojedinim dionicama državnih cesta u Istri i priobalju bit će u: subotu, 5. 8. od 14 do 23 sata i u nedjelju, 6.8. od 12 do 23 sata. 5. kolovoza od 6:30 do 12:00 sati te od 19:00 do 6. kolovoza u 2:00 sata zbog održavanja proslave Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, za sav promet se zatvara državna cesta DC33 Knin-Drniš u Gradu Kninu. Obilazak za osobna vozila je gradskim ulicama, za autobuse preko Biskupije, a za teretna vozila ukupne mase iznad 8 tona državnom cestom DC 1 (Knin)- DC59 (Oćestovo-Kistanje-Bribirske Mostine)-DC56 Skradin-DC33 Drniš i obrnuto.

5. kolovoza od 19:00 do 2:00 sati bit će zatvorena državna cesta DC47 u Hrvatskoj Dubici, kod Trga dr. Franje Tuđmana i dio ulice Vjekoslava Venka zbog proslave „Dana Općine Hrvatska Dubica“. Obilazak je lokalnim ulicama oko Trga dr. F. Tuđmana, ulicom Dubičkih domobrana i županijskom cestom ŽC3294 iz smjera Sunje u smjeru Hrvatska Dubica- Jasenovac ili obratno.

Promet osobnih vozila pojačan je na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta prekidu je katamaranska linija Pula-Zadar i brodska linija Zadar-Preko.

7:37 Brodarica kod Šibenika potoplavljena je i to baš na dijelu gdje je najopasnija dionica i gdje je niz od 11 pješačkih prijelaza. Podsjetimo, na tom je mjestu na južnom ulazu u Grad nedavno došlo do stravične prometne nesreće u kojoj je ozlijeđeno dvoje djece.

7:26 Prema Hrvatskim vodama, rijeke Kupa, Sutla, Sava, Mura, Gornja Dobra i Dunav na nekim su mjernim mjestima u pripremnoj ili redovnoj fazi obrane od poplave. Kupa je u Gorskom Kotaru prešla tri metra visine, no vodostaj joj se već nekoliko sati polako smanjuje. Sava u Zagrebu i dalje raste, kao i u nizvodnim mjernim mjestima. U glavnom gradu na snazi su redovne, a niz tok pripremne faze obrane od poplave. Na krajnjem sjeveru zemlje i Mura nastavlja rasti, no vrlo po lako. Na snazi su i dalje redovne mjere obrane.

I na satelitskom radaru slika je jutros mirnija nego prošle noći. Oluje ne obiluju kišom kao ranije, a i vjetrovi su usporili. Jače oluje, kako se čini, sada su na području Crne Gore i BiH. Na karti meteoroloških upozorenja Istra i Dalmacija označene su narančastom bojom zbog nevremena s kišom i ponegdje grmljavinom, a ostatak Hrvatske žutom bojom.

Foto: DHMZ

Prema hidrološkom izvješću DHMZ-a, obilna akumulirana oborina i oborina koja se još očekuje na području uzvodnih susjednih država (Slovenije i Austrije) uzrokuje daljnji značajan porast vodostaja rijeka Mure, Drave i Save. Te rijeke bi tijekom razdoblja od 4. do 6. kolovoza mogle doseći iznimno visoke vodostaje i protoke. S obzirom na to da iz susjedne Slovenije Savom dolazi povećani protok, postoji mogućnost otvaranja ustave Prevlaka, kako bi se višak vode preusmjerio kroz Lonjsko polje i rasteretila Sava.



Prema upozorenju Glavnog centra obrane od poplava i hidrološkim prognozama visine vodostaja rijeke Save aktivirat će se Oteretni kanal Sava-Odra u popodnevnim satima. U tijeku su pripreme za zatvaranje cestovnih prijelaza. Također, prognoza obilnih oborina tijekom dana na području sjevernog Jadrana, Gorskog kotara, Like, središnje i sjeverozapadne Hrvatske, a kasno popodne i u noći na području srednjeg i južnog Jadrana može uzrokovati pojavu bujičnih i urbanih poplava.

UPOZORENJE @DHMZ_HR



DHMZ je za danas, 5. kolovoza izdao upozorenje za grmljavinsko nevrijeme u regijama: Rijeka, Split, Dubrovnik i Knin ➡️BUDITE SPREMNI na jača grmljavinska nevremena koja mogu prouzročiti veliku štetu i zaštitite se od munja





Pozivaju se građani na područjima sklonima poplavama da budu posebno oprezni, ne kreću na put ako ne moraju, prate vijesti i preporuke nadležnih tijela te da pravodobno poduzmu potrebne sigurnosne mjere.



U županijskim centrima 112 očekuje se veliki broj poziva građana stoga apeliramo da zovu broj 112 samo u hitnim situacijama kako bi se pomoć najprije pružila onima koji su najugroženiji s obzirom na to da je primarni zadatak prvenstveno spašavanje ljudskih života, a tek onda imovine, upozorili su jučer iz Stožera Civilne Zaštite.