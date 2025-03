Vladajući 'potvrdili' 76 ruku u Saboru: Izglasano produljenje sniženog PDV-a na plin, drva i toplane

Do kraja ožujka iduće godine produljuje se snižena stopa PDV-a na isporuke prirodnog plina, ogrjevnog materijala i grijanja iz toplinskih stanica, jednoglasno je u petak potvrdio Hrvatski sabor, izmijenivši Zakon o PDV-u koji to uređuje. Tom izmjenom produljuje se razdoblje primjene snižene stope PDV-a od pet posto na isporuku prirodnog plina, ogrjevnog drva, peleta, briketa i sječke, kao i grijanja iz toplinskih stanica. Procjena je da će ta mjera smanjiti prihod države s osnove PDV-a za oko 53 milijuna eura godišnje, odnosno za 39,75 milijuna eura od 1. travnja do kraja 2025., a za 13,25 milijuna eura od 1. siječnja do 31. ožujka 2026. godine.

Današnje glasovanje potvrdilo je da saborska većina postoji i da ima potrebnih 76 'ruku'. Vidjelo se to kod izglasavanje izmjena Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima kojima se izjednačuju prava kupaca nekretnina iz Hrvatske i zemalja OECD-a, za kojeg je glasovalo 76 zastupnika. Tim se izmjenama uređuje način na koji pravo vlasništva nekretnina u Hrvatskoj stječu državljani i pravne osobe iz država članica EU, država ugovornica Europskoga gospodarskog prostora, OECD-a ili država pristupnica Kodeksa o liberalizaciji kretanja kapitala i Kodeksa o liberalizaciji nevidljivih transakcija, danom pristupanja Hrvatske u članstvo OECD-a.



"Državljani i pravne osobe ovih država stječu pravo vlasništva pod pretpostavkama koje vrijede za stjecanje prava vlasništva za državljane Hrvatske i pravne osobe sa sjedištem u Hrvatskoj, odnosno za stjecanje prava vlasništva nekretnina u Hrvatskoj nije im potrebna suglasnost ministra pravosuđa" objasnio je ministar Damir Habijan. Rekao je kako za 36 od 38 država članica OECD-a već sada postoji mogućnost stjecanja prava vlasništva nekretnina u Hrvatskoj, po načelu reciprociteta.

Zastupnici su se suglasili da se izmjene zakoni o dobrovoljnim mirovinskim fondovima i o mirovinskim osiguravajućim društvima i usklade sa zakonodavstvom EU, radi implementacije Uredbe o digitalnoj operativnoj otpornosti za financijski sektor (DORA). Jednoglasnu potporu zastupnika dobio je zakon kojim se potvrđuju protokoli i konvencije važni za sprječavanje onečišćenja mora potapanjem otpada i drugih tvari, kao i prijedlog kojim se 14. ožujka proglašava Nacionalnim danom psihologa. Sabor je prihvatio niz izvješća za 2023. godinu, među njima o stanju zatvora i kaznionica, o radu probacijske službe, o državnim potporama, o ostvarivanju prava na besplatnu pravu pomoć.

Izvješća o radu pravobraniteljica za ravnopravnost spolova i za djecu u 2023. godini Višnje Ljubičić i Helence Pirnat Dragičević, primio je na znanje. Pritom je odbio zaključke koje su predložili klubovi SDP-a i Možemo! Prvim se od Sabora tražilo da obveže Vladu da mu u roku od 90 dana predloži zakon koji će urediti medicinski postupak prekida trudnoće, prema kojemu bi pobačaj bio legalan, besplatan i lakše dostupan, a drugim uvođenje univerzalnog dječjeg doplatka, kao mjere za borbu protiv dječjeg siromaštva.

Izglasujmo univerzalni dječji doplatak, jer je to daleko efikasnija mjera od tri ministarstva demografije koja ćete osnovati, poručila je vladajućima Sandra Benčić (Možemo). Ivica Kukavica (DP) uzvratio joj je kako nema potrebe da politizira na toj temi, jer je zakon o dječjem doplatku u pripremi. I HDZ-ova Majda Burić apostrofirala je kako se u državnom proračunu za 2025. govori o uvođenju univerzalnog dječjeg doplatka.

