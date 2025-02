Vizek: 'Ovo su uzroci visokih cijena u Hrvatskoj, mi taj problem zapravo vučemo od '90-ih'

Hrvati se već dugo muče s cijenama pa po stvari odlaze preko granice. U Sloveniji ili Italiji neki hrvatski proizvodi jeftiniji su nego u Lijepoj našoj, a zašto je to tako, u RTL Direktu pojasnila je Maruška Vizek s Ekonomskog instituta. - Tu postoji cijeli koloplet razloga počevši od više stope PDV-a pa do visokih troškova poslovanja u našoj zemlji, pa i do činjenice da naši trgovci u želji da plasiraju svoje proizvode na slovensko tržište vrlo vjerojatno nude svoju robu po diskontnijim cijenama nego što to zapravo rade u RH. Kad sam otišla, cijene hrane i ugostiteljskih usluga bile su mi po mom osjećaju još uvijek skuplje, ali nakon godinu dana života tamo i po povratku u Hrvatsku, hrvatske cijene hrane su dosegle one bostonske. Jedan od uzroka definitivno jest nedostatak tržišne utakmice koje se najviše očituje u tome što u Hrvatskoj nedostaje pravih diskontnih maloprodajnih lanaca. Razlog zašto je to tako je najbolje objasnio gospodin Fižulić u jednom svom tekstu koji zapravo objašnjava cijelu genezu iz '90-ih godina kako se to zapravo dogodilo i zašto se dogodilo. I mi taj problem zapravo od 90-ih godina vučemo do danas - rekla je pa se osvrnula na bojkot trgovina:

- Mislim da je bojkot trgovina izrazito važan prije svega kako bi svi mi kao potrošači osvijestili koliko smo mi važni za hrvatsko tržište. Naime, svaki pojedinačni potrošač, dakle svatko od nas, ima vrlo usitnjenu moć da bilo što promijeni. Međutim, okrupnjavanjem naše moći koja je vrlo defragmentirana mi možemo poslati vrlo snažnu poruku i prvi put možda početi na jedan kvalitetniji, institucionalizirani način tražiti svoja prava. Mislim da neće doći ni do kakvog značajnijeg, uopće da neće doći do smanjenja cijena zbog toga, ali mislim da je poruka već poslana. Skupoća života u Hrvatskoj će biti pitanje na kojima će se vrlo vjerojatno dobivati ili gubiti sljedeći parlamentarni izbori.

VEZANI ČLANCI:

Doživjeli smo u zadnje dvije godine povećanje plaća i zapravo je povećanje plaća uzrok toj inflaciji spirali. Objasnite nam taj mehanizam. - Mi zadnje dvije godine imamo rast plaća koji je značajno veći u prosjeku od rasta opće razine cijena. Ove godine rast realnih plaća, dakle, povrh inflacije će iznositi otprilike 10 posto. Međutim, taj rast nije ravnomjerno raspoređen među svim građanima ove zemlje. Dominantno se zapravo on odnosi na javni sektor. Privatni sektor je zapravo u nešto nepovoljnijem položaju, ali u prosjeku te plaće već dvije godine zaredom rastu brže nego što raste inflacija. Zbog činjenice da to nije malo povećanje realnih plaća, nego prilično značajno povećanje realnih plaća, taj snažni rast dohotka i onda snažna potražnja koju generira taj rast dohotka dalje doprinose daljnjem rastu cijena roba i usluga u zemlji jer naprosto poslodavci žele taj svoj trošak većih plaća koje moraju isplatiti radnicima i dalje prebaciti na krajnje kupce. I sad je samo pitanje tko će biti taj koji će pregristi jedan dio tog troška I prebaciti na sebe. U ovom trenutku to nisu niti radnici, niti poslodavci, a niti to ne želi biti država a država zapravo troši užasno puno novca.

Došlo je do velikih povećanja plaća u državnoj i javnoj upravi. Država je na neki način uzrokovala inflaciju. Je li to točno?- Ona je definitivno doprinijela povećanju stopa inflacije.

Imamo najveću inflaciju od svih u eurozoni. Hoće li se to nastaviti? - Hrvatska ekonomija ima jednu od najvećih stopa rasta u Europskoj uniji koja je podržana i visokim priljevom novca iz Europskih fondova koji se neće zaustaviti, visokim priljevom doznaka od radnika na privremenom radu u inozemstvu koji se također neće zaustaviti. Također je podržana i značajnim uvozom jeftinije radne snage iz inozemstva i što sve skupa pregrijava ekonomiju. A kad vam je ekonomija pregrijana plus ova inflacijska spirala vi zapravo možete očekivati daljnji rast cijena. S obzirom na to da monetarna politika Europske unije trenutačno ide u smjeru ekspanzije odnosno većina većih europskih zemalja ili je u recesiji ili je na pragu recesije monetarna politika je ekspanzivna. Dakle, frankfurtska zajednička monetarna politika koja je sada naša monetarna politika samo će još dodatno hraniti našu stopu inflacije i nažalost, u sljedećih nekoliko godina meni se čini da ćemo se mi doista morati priviknuti na još puno ovakvih razgovora o tome da su nam cijene visoke i da je u Sloveniji jeftinije.

>>FOTO Bojkot trgovina ispraznio parkirališta: Pogledajte prizore ispred trgovina diljem Hrvatske>>