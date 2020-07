Novi slučajevi: Na osječkom području 24, u Zagrebu 18, još jedna zaraza s turnira u Zadru

Više od 10,8 milijuna slučajeva koronavirusa zabilježeno je u svijetu, a umrlo je gotovo 520 tisuća ljudi.

12:40 - Prema izvješću NZJZ – a Splitsko dalmatinske županije od ukupno 148 obrađenih testova, danas je 5 novooboljelih osoba pozitivnih na covid infekciju. 3 osobe su iz Splita, 1 osoba iz Segeta i 1 osoba iz Prološca. Jedna osoba iz Splita i osoba iz Segeta testirane su u Zagrebu gdje i nalaze te će u Zagrebu bit epidemiološki i obrađeni. Dvije novooboljele osobe iz Splita i osoba iz Prološca kontakti su prethodno potvrđenih oboljelih osoba.

246 osoba se nalazi u samoizolaciji, a dvije osobe su hospitalizirane u KBC – u Split od kojih se jedna nalazi na respiratoru.

12:14 - Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije na području Zagrebačke županije do četvrtka, 2.07.2020. do 11:00 sati evidentirano je 166 osoba kojima je potvrđena bolest uzrokovana novim koronavirusom. U odnosu na podatke od jučer, radi se o dvije osobe više. Do sada je ukupno izliječeno 125 osoba, a četiri su preminule.

12:07 - Još jedan slučaj oboljenja od zarazne bolesti COVID-19. Riječ je o mlađoj ženskoj osobi s područja Grada Šibenika koja je bila u samoizolaciji kao kontakt pozitivne osobe iz druge županije, a vezano za teniski turnir u Zadru.



Trenutno je na području županije 5 aktivnih slučajeva oboljenja. Tri oboljele osobe su s područja Grada Knina, jučer popodne pozitivna muška osoba s prebivalištem u Zagrebu, gdje je i zaražena, s trenutnim boravištem na području Grada Vodica i danas pozitivna ženska osoba s područja Grada Šibenika. Sve oboljele osobe imaju blage kliničke simptome i nisu hospitalizirane

11:59 - U Karlovačkoj županiji tri su nova slučaja Covida-19, dva u Ogulinu i jedan u Karlovcu i dok su Ogulinci kontakti ranije oboljele osobe, te su bili u samoizolaciji, u Karlovcu se još utvrđuju kontakti novooboljele osobe i nije poznato gdje se zarazila.

Priopćio je to u četvrtak Stožer Civilne zaštite Karlovačke županije gdje je unatrag pet dana 12 oboljelih osoba, sedam iz Karlovca, tri iz Ogulina i jedna je osoba iz Slunja.

11:47 - Mađarska neće udovoljiti zahtjevu EU-a da na popis "sigurnih zemalja" doda zemlje izvan EU-a, osim Srbije, rekao je u četvrtak premijer Viktor Orban.

Blok 27 zemalja većinski je podržao otvaranje svojih granica za 14 zemalja kako bi potaknuo putovanja i turizam.

Na popisu "sigurnih zemalja" su Alžir, Australija, Kanada, Gruzija, Japan, Crna Gora, Maroko, Novi Zeland, Ruanda, Srbija, Južna Koreja, Tajland, Tunis i Urugvaj.

"Zasad ne možemo podržati zahtjev EU-a jer bi to bilo protivno zdravstvenim interesima mađarskog naroda", rekao je Orban u videu koji je u četvrtak objavljen na njegovoj Facebook stranici.

11:28 - Sloveniji je u zadnja 24 sata na koronavirus testirano 1198 osoba te je potvrđen 21 novi slučaj zaraze, osam više nego dan ranije, potvrdila je u četvrtak slovenska vlada.

To je najveći broj dnevnih novih zaraza sve od 16. travnja kad je bilo 36 pozitivnih testova.

11:06 – Od ukupno 156 uzoraka koji su u zadnja 24 sata testirani na koronavirus u laboratorijima Kliničkog bolničkog centra Osijek i Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, čak 24 bilo je pozitivno. Osam novopozitivnih osoba su iz Đakova, sedam iz Osijeka, po dvije iz Bilja i Valpova te po jedna iz Jagodnjaka, Kopačeva, Vardarca, Duboševice i Laslova – naveli su iz osječko-baranjskog Stožera civilne zaštite.

U toj je županiji trenutačno ukupno 197 osoba pozitivno na koronavirus, od kojih se 28 nalazi na bolničkom praćenju u KBC-u Osijek, s tim da su jučer hospitalizirane tri osobe, dok su četiri otpuštene na kućno liječenje. Otpušten je i mons. Marin Srakić, nadbiskup u miru. Nema pacijenata na respiratoru.

– Povećani broj novozaraženih odrazio se i na povećanje broja osoba u samoizolaciji, kojih je na području Osječko-baranjske županije ukupno 1709, s time da je u zadnja 24 sata pod tu mjeru stavljeno 97 kontakata oboljelih. Naravno, epidemiolozi danas intenzivno provode izvide te određuju daljnje epidemiološke mjere u svim utvrđenim slučajevima oboljenja te prema kontaktima oboljelih – poručuju iz Stožera.

Policija je u zadnja 24 sata obavila 71 samoinicijativnu provjeru osoba u samoizolaciji i sve zatekla na prijavljenoj adresi, a od dvije dojave građana o kršenju te mjere jedna se pokazala točnom (u Đakovu).

10:56 – U Zagrebu je dosad zabilježeno 18 novih slučajeva.

Ravnatelj zagrebačkog Zavoda za javno zdravstvo Zvonimir Šostar kazao je kako Zagreb ima trenutačno 260 aktivnih slučajeva.

– Imamo sve manje pozitivnih iz noćnih klubova, ali ti mladi nisu dali sve svoje kontakte pa ima dosta novih koji su kontakti zaraženih u klubovima. Sada testiramo 400 ljudi dnevno, pozitivnih je 20-ak. a kada je sve buknulo, bilo je ih 40-ak – rekao je, javlja HRT.

10:08 – Bjelovarsko-bilogorska županija nema novih slučajeva zaraze koronavirusom. Trenutačno je u toj županiji pozitivna samo jedna osoba.

10:05 – Broj zaraženih koronavirusom u Indiji prešao je u četvrtak 600 tisuća, uz ukupno 17.834 smrtnih slučajeva, dok se indijske vlasti bore da ograniče širenje pandemije uz istodobno ublažavanje restriktivnih mjera, naveli su dužnosnici i ministarstvo zdravstva.

Novi izazovi u zaštiti ljudi od epidemije postavili su se pred dužnosnike za krizna stanja u sjevernoj saveznoj državi Assam, gdje je zbog obilnih kiša došlo do poplava i klizanja terena u kojima je ovoga tjedna stradalo 57 ljudi, a više od 1.5 milijuna bilo je prisiljeno napustiti svoje domove.

Ministar zdravstva države Assam, Himanta Biswa Sarma, rekao je da je država započela s agresivnijim testiranjem na koronavirus među seljanima koji su bili prisiljeni potražiti sklonište u državnim zgradama i školama.

"Počeli smo izolirati nova žarišta koronavirusa; situacija je vrlo kritična", Sarma je rekao Reutersu.

9:58 – Još deset osoba pozitivno je na koronavirus u Požeško-slavonskoj županiji, izvijestio je epidemiolog Ante Vitalija u četvrtak ujutro na konferenciji za novinare županijskog Stožera civilne zaštite te najavio više od 40 novih testiranja kontakata novozaraženih osoba.

Stožer civilne zaštite Požeško-slavonske županije zbog toga preporučuje odgodu svih javnih okupljanja i podsjeća na važeće preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Najavio je da će kontaktirati organizatore okupljanja i nadzirati poštuju li se mjere.

"Svi gledaju brojku koja govori o maksimalno dopuštenom broju osoba na okupljanjima. Treba gledati i druge preporuke, o držanju distance, dezinfekciji, potrebnom broju kvadrata, a ne da se utrpa 300 ljudi na svadbu ili da 50 ljudi dođe na skup", istaknuo je epidemiolog Vitalija podsjećajući da je do sada u Požeško-slavonskoj županiji na koronavirus testirano 1744 osoba.

9:56 – Istarski stožer izvijestio je kako su tijekom posljednja 24 sata potvrđena dva slučaja zaraze. Riječ je o uvezenim slučajevima, stranim državljanima koji su doputovali iz SAD-a.

9:54 – U Vukovarsko-srijemskoj županiji u posljednja 24 sata sedam je novih pozitivnih osoba na COVID-19 (1 osoba iz Borova, 1 osoba iz Vinkovaca, 3 osobe iz Starih Mikanovaca, 1 osoba iz Rokovaca i 1 osoba iz Ivankova).

Ukupan broj oboljelih osoba od početka epidemije je 58, od kojih je 41 osoba izliječena. Trenutačno je u županiji 1 osoba hospitalizirana zbog COVID-19 bolesti. U protekla 24 sata testirano je 58 osoba te je ukupno testiranih do sada na području županije 2609. U samoizolaciji na području županije nalaze se 282 osobe, a od toga 186 osoba kontakti su s pozitivnim osobama. Zdravstvenih radnika u samoizolaciji je 5, među njima su 2 liječnika i 3 medicinske sestre/tehničara.

9:48 – Ministar Vili Beroš kazao je jutros da rast broja oboljelih od koronavirusa, ako sve bude po planu, neće biti veći od jučerašnjeg, eventualno za 1 ili 2 pacijenta.

Kako piše 24sata, nije imao točne brojke o novom broju oboljelih jutros, ali je istaknuo da tijekom jutra nije bilo većih skokova.

9:26 – Jedna je novooboljela osoba na području Zadarske županije. Riječ je o starijem muškarcu koji je sinoć s febrilitetom zaprimljen na hitni prijam Opće bolnice u Zadru te je rutinskim testiranjem ustanovljeno da je pozitivan na koronavirus. Starija je osoba s područja ličkog dijela naše županije i najvjerojatnije se zarazila kontaktima iz inozemstva. Zadržan je na odjelu za COVID Opće bolnice Zadar, tako da su u ovome trenutku na tom odjelu smještene dvije osobe. Aktivni nadzor provodi se nad 414 osoba, a tijekom jučerašnjeg dana testirana su 92 uzorka.

9:05 – Svjetski turizam mogao bi izgubiti više od 1200 milijardi američkih dolara ili 1,5 posto globalnog BDP-a nakon gotovo četiri mjeseca prekida zbog koronavirusa, a među 15 zemlja svijeta, čiji bi BDP mogao najviše trpjeti zbog gubitaka turizma, Hrvatska je treća, navodi uz ostalo UNCTAD u novom izvješću.

To UN-ovo tijelo za trgovinu i razvoj u novom izvješću o ekonomskim posljedicama pandemije COVID-19 na turizam, objavljenom ovog tjedna, iznosi i procjene gubitaka u tri scenarija, s obzirom na duljinu trajanja prekida turizma – za četiri, osam i 12 mjeseci.

9:00 – Na području Virovitičko-podravske županije nema novooboljelih od koronavirusa. Prema podacima Stožera civilne zaštite, u posljednja 24 sata na području Virovitičko-podravske županije testirano je 15 osoba, svi nalazi su negativni.

Do sada je obrađeno ukupno 1413 uzoraka. Od početka pandemije COVID-19, na području Virovitičko-podravske županije, 11 je osoba zaraženo koronavirusom. Od toga, osam ih se oporavilo, dvije osobe su i nadalje zaražena, a jedan muškarac je preminuo.

6:15 – U Sjedinjenim Državama je najmanje 52.898 novozaraženih prijavljeno u protekla 24 sata, što je najveći broj od početka pandemije, pokazuju podaci koje je u srijedu u 20.30 sati po mjesnom vremenu objavilo sveučilište Johns Hopkins. Nakon ovih novih slučajeva zaraze ukupan broj oboljelih na američkom tlu penje se na 2,7 milijuna. U protekla 24 sata od pandemije je u SAD-u umrlo 706 osoba, ukupno 128.028.

Broj novozaraženih u SAD-u najviši je od pojavljivanja Sars-Cov-2, a broj hospitaliziranih pacijenata raste u nekoliko žarišta, kao što su Houston (Teksas) i Phoenix (Arizona).

Tako je Teksas u srijedu srušio svoj dnevni rekord i izvijestio o 8076 novih slučajeva COVID-a 19, što je gotovo za 1000 više nego dan ranije. Neke američke savezne države zbog širenja zaraze morale su stati s popuštanjem epidemioloških mjera.

Guverner Kalifornije Gavin Newsom odlučio je u srijedu da će zabraniti, kao što je to učinio u jeku pandemije, sve restoranske usluge u zatvorenim prostorima u Los Angelesu i u još 18 okruga najteže stradalih država. Zabrana se odnosi i na barove, kina i muzeje, a vrijedit će "barem tri tjedna".

I guverner Michigana, na sjeveru zemlje, rekao je da se zatvara većina barova za koje je utvrđeno da su "novija žarišta", a Oregon, na sjeverozapadu i Pennsylvania na sjeveroistoku pridružili su se državama u kojima je nošenje maske obvezatno.

Tijekom ljeta, kada ljudi putuju na odmor, "izostanak jasne nacionalne reakcije, napose obveze nošenja maske u cijeloj zemlji, i dalje će prijetiti našem gospodarstvu i povratku djece u školske klupe najesen", upozorio je David Rubin, liječnik i ravnatelj PolicyLaba, istraživačkog instituta u Children's Hospitalu u Philadelphiji, u Pennsylvaniji.