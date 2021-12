Više od 33.000 Bečana zapalilo svijeće za 13.400 žrtava korone u Austriji

U nedjelju navečer bečkim Ringom u središtu grada prošla je povorka od više od 33.000 Bečana, koji su u rukama nosili upaljene svijeće, a neki visoko podignute mobitele s upaljenom svjetiljkom za 13.400 žrtava pandemije koronavirusa u Austriji. Dirljivi prizor, koji je mnogima natjerao suze na oči.

“More svjetiljki”, deset je minuta u akciji solidarnosti pod geslom “Yes we care” , zapljuskivalo središte Beča. Jedini protivnik mirne i dostojanstvene povorke ljudi, koji su šutke prolazili bečkim Ringom bio je jak vjetar, koji je nemilosrdno puhao, gaseći svijeće. No, to nije omelo dovitljive sudionike “tihog marša”, koji su se snašli, i neki od njih u staklenke od marmelade ugurali svijeće.

Drugi su na mobitelima upalili svjetlo, visoko mašući njima, kao što to čine na brojnim kulturnim i sportskim priredbama. A treći su mahali svjetlećim štapovima ili su si kosu ukrasili svjetlećim ogrlicama, mašnama i drugim predmetima. U svakom slučaju, atmosfera od koje, zastaje dah. Taj mir i šutnju jedino je povremeno prekidao buran aplauz sudionika povorke upućen liječnicima i svom zdravstveno-medicinskom osoblju koji se svaki dan neumorno bore s koronavirusom i spašavaju ljudske živote.

“Željeli smo se solidarno podsjetiti i zajednički žaliti za žrtvama”, rekao je organizator 10 minutne akcije Daniel Landan pojasnivši cilj ove akcije za dnevni list Kurier:

“Mi smo jednostavno ljudi iz civilnog društva, koji žele odaslati svoj znak”. Landan je naravno, bio više nego zadovoljan relativno velikim odazivom Bečana.

“Ring je srce Beča - a srce je simbol empatije, međusobnog uvažavanja i sklonosti jednih prema drugima”, poručio je. Organizator je inače dan uoči bečke “povorke svjetla” izjavio kako bi “bilo lijepo, da bude više od 13.000 sudionika, kako bi za svakog preminulog bila upaljena jedna svijeća”. A na tiho sjećanje na žrtve korone došlo ih je, prema policijskom izvješću -više od 33.000.

Akciju solidarnosti “Yes, we care” podržali su brojni austrijski političari, institucije i vjerske zajednice u Austriji. Među njima austrijski predsjednik Alexander Van der Bellen, bečki nadbiskup, kardinal Christoph Schönborn, Islamska vjerska zajednica, Židovska kulturna zajednica u Beču, Liječnička komora Austrije, Klub umirovljenika Austrije itd.

S obzirom da se omikron soj koronavirusa sve razantnije širi i Austrijom, vodilo se je posebno računa o zaštiti učesnika navedene povorke solidarnosti.

“Liječnici su nam zajamčili da na otvorenom, s FFP2 maskama, i uz trajanje od samo 10-tak minuta nema opasnosti za zdravlje”, istakao je organizator ove akcije Daniel Landan, s čijim učesnicima tihog i dostojanstvenog marša, policija uopće nije imala posla.

