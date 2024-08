Virus Zapadnog Nila otkriven i u Hrvatskoj

Visoka temperatura, jaka glavobolja, bolovi u mišićima i zglobovima, simptomi su zbog kojih su se dvije osobe iz Sisačko-moslavačke županije javile liječnicima. Teško su se kretali i razbuđivali, a dijagnoza je – bolest Zapadnog Nila iz koje se razvio meningoencefalitis. Primarni rezervoari i glavni domaćini virusa Zapadnog Nila su ptice, a na ljude i druge sisavce prenosi se ubodom zaraženog komarca.

To su, kako objašnjavaju u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, prvenstveno komarci roda Culex, no mogu ga prenijeti i druge vrste iz roda Aedes. Bolest se, važno je istaknuti, ne prenosi s čovjeka na čovjeka kontaktom. Infekcija najčešće prolazi bez simptoma, a ako se bolest groznica Zapadnog Nila pojavi, može se manifestirati kao akutna febrilna bolest s osipom, otečenošću zglobova, povećanjem limfnih čvorova, ali i upalom mozga i moždanih ovojnica koje u prosjeku može dobiti jedna od 150 inficiranih osoba, što je manje od 0,7 posto. Virus je prvi put izoliran 1937. iz krvi žene iz Zapadnog Nila u Ugandi.

– Ako vas ubode inficirani komarac to još uvijek ne znači da ćete se razboljeti. Mnogi ljudi koji su inficirani virusom Zapadnog Nila nemaju simptome ili pokazuju samo blagu bolest. Ako se bolest ipak pojavi, to će se dogoditi tijekom tri do 14 dana nakon uboda inficiranog komarca – pojasnio je epidemiolog Mato Lakić. Povećani broj oboljelih od groznice Zapadnog Nila javlja se sezonski u kasno ljeto i ranu jesen, od kolovoza do sredine listopada. Najveći broj ljudi koji su inficirani virusom Zapadnog Nila, njih između 70 i 80 posto, nemaju nikakve simptome.

– Jedan od pet zaraženih, prije potpunog ozdravljenja, pokazuje blage znakove bolesti kao što su povišena temperatura, glavobolja i bolovi u tijelu. Kod nekih ljudi se može javiti blagi osip ili otečeni limfni čvorovi. Zbog sličnosti s drugim virusnim infekcijama, ovakvi slučajevi bolesti najčešće protiču neprepoznati. Kod nekih pojedinaca, naročito starijih osoba, virus Zapadnog Nila može izazvati ozbiljnu bolest koja djeluje na moždano tkivo i može biti smrtonosna. Znakovi i simptomi encefalitisa uključuju pojavu jake glavobolje, visoku temperaturu, ukočenost vrata, konfuziju, gubitak svijesti i slabosti mišića – ističe.

POVEZANI ČLANCI:

Najviše slučajeva registrira se kod osoba starijih od 50 godina, posebice muškog spola. Cjepivo za ljude protiv virusa Zapadnog Nila ne postoji. Infekcija se javlja u više europskih država, najviše u Grčkoj, Rusiji i Rumunjskoj, u Africi, Aziji i Sjevernoj Americi. Bolest je prvi put registrirana u Hrvatskoj 2012. godine, kada je zabilježeno sedam oboljelih od encefalitisa, bez smrtnih slučajeva.

>> VIDEO Na plaži kupači, a pokraj njihovih glava automobili