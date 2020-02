Virus nije istražen, izloženiji su stariji i oslabljenog zdravlja

Od 2763 osobe preminule u svijetu od infekcije koronavirusom njih 2718 od ove je bolesti umrlo u Kini. Stoga se podaci o smrtnosti od koronavirusa ponajprije odnose na situaciju u toj zemlji, o čemu je objavljen znanstveni rad tamošnjeg Centra za kontrolu bolesti. Prema tom radu, na koji se poziva od pojave koronavirusa u Europi i posebice Italiji, smrtnost od koronavirusa je 2,3 posto, i to uglavnom u starijih ljudi oslabljenog organizma i imunološkog sustava. U mlađih, sugerira spomenuti rad, smrtnost je niska i simptomi su blagi. Često se u nas stoga ovih dana može čuti usporedba koronavirusa s gripom, pri čemu smo zaboravili uobičajena upozorenja da gripa nije bezazlena bolest.

Štoviše, u Hrvatskoj sezona gripe upravo vlada, s više od 40 tisuća oboljelih, i njezin vrhunac očito tek slijedi. Najviše su pogođena mala djeca što je, prema zasad dostupnim podacima, suprotno od koronavirusa koji “napada” starije ljude. Kad je u pitanju smrtnost od gripe, mahom su žrtve najčešće starije osobe oslabljena organizma. Od spomenutih trenutačnih dokazanih slučajeva gripe u Hrvatskoj, prema dostupnim podacima, 14 je preminulih. Od njih 14 kod četvero ljudi direktan je uzrok smrti gripa, a kod ostalih desetero riječ je o komplikacijama gripe.

VIDEO Ravnatelj OB Bjelovar, međunarodno poznat liječnik Ali Allouch o koronavirusu

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Isključivo kineski podaci

Treba odmah podvući da je koronavirus novi virus koji se istražuje u cijelom svijetu i za koji Svjetska zdravstvena organizacija čeka što potpunije informacije svojeg tima koji je trenutačno na terenu u Wuhanu. Grad iz kojeg je epidemija krenula lokacija je na kojoj ekspertni tim prikuplja sve moguće podatke upravo da bi se moglo predvidjeti kretanje koronavirusa. No dotad se može baratati jedino podacima kineskog uzorka koji su obradili njihovi znanstvenici iz spomenutog Centra za kontrolu bolesti u toj zemlji. Taj rad temelji se na nalazima, simptomima i situaciji 72.314 oboljelih u Kini.

Rezultat analize kaže da je najveći broj oboljelih u dobi od 30 do 79 godina, no da je smrtnost najviša u ljudi starijih od 80 godina. Kad je riječ o ljudima koji su teško bolesni, onkološki pacijenti, kronični bolesnici ugrožena zdravlja, plućni bolesnici itd., smrtnost su u tom radu ocijenili na gotovo 50 posto.

Treba napomenuti i da je od navedenog uzorka od 72.314 oboljelih laboratorijski potvrđena zaraza koronavirusom kod njih 44.672, dok su ostali dijagnosticirani pregledom, tj. na temelju ocjene liječnika ili zato što su iz Wuhana. Rezultati tog rada, međutim, jedini su kojima se trenutačno raspolaže, pri čemu struka napominje da je riječ o uzorku isključivo iz Kine na temelju tamošnjih podataka i pacijenata. Usporedbe s gripom postale su učestale i u javnom prostoru, ali i među znanstvenicima na što upozorava naš poznati liječnik i znanstvenik prof. dr. Dragan Primorac.

VIDEO Ravnatelj HZJZ-a odgovara na pitanje: Što s ukućanima ako se ide u samoizolaciju

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Velik broj ljudi postavlja pitanje kako to da se tolika zabrinutost u javnosti nije stvorila kada je riječ o pobolijevanju i umiranju od gripe kada je prema, primjerice, američkom Centru za kontrolu bolesti i prevenciju samo u ovoj sezoni umrlo oko 14 tisuća ljudi, a njih oko 250 tisuća je hospitalizirano. S druge strane, prema trenutačnim podacima, od virusa pod nazivom SARS-CoV- 2 (koronavirus, op. a.) oboljelo je do danas više od 81 tisuću ljudi, a umrlo njih 2763. Ključna razlika leži u činjenici da mehanizam širenja tog virusa, za razliku od virusa gripe, nije do kraja poznat i zbog toga je nedvojbeno potrebna dodatna opreznost – objašnjava prof. dr. Primorac, koji je trenutačno u SAD-u u kojoj su direktni letovi American Airlinesa, Delte i United Airlinesa prema Kini potpuno zaustavljeni.

Profesor Primorac smatra da su, s obzirom na to da je Italija među tri zemlje s najviše oboljelih, reakcije susjednih država u smislu pojačanih mjera opreza potpuno normalne.

Daljnji smjer nepoznat

I prof. Alemka Markotić, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”, u više je navrata javno objasnila da se koronavirus proučava jer je ponajprije riječ o nepoznatom virusu. Ne znamo kad mu je vrhunac, koji mu je daljnji smjer, hoće li se smiriti pa opet buknuti, kakva mu atmosfera (ne)odgovara itd. No, prema trenutačnim podacima, spomenutim kineskim brojkama i općenitim preporukama za virusne bolesti, rizične skupine su stariji ljudi i imunokompromitirane osobe generalno.

– Dok još istražujemo kako COVID-2019 (koronavirus) utječe na ljude, čini se da starije osobe i osobe s medicinskim stanjima poput povišenog krvnog tlaka, srčanih bolesti i/ili dijabetesa mogu razviti ozbiljniji oblik bolesti češće od drugih ljudi – odgovorili su iz Svjetske zdravstvene organizacije, što piše i u njihovim uputama, dodajući da oni kao organizacija nemaju podatke o trenutačnoj smrtnosti od koronavirusa prema dobi oboljelih i/ili njihovu medicinskom stanju.

VIDEO U Tomislavovom domu na Sljemenu traju prirpeme za karantenu