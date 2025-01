VIDEO Vukovarci prestravljeni ponašanjem nepoznatog muškarca: 'Noću puca po golubovima, krv je posvuda'

Na društvenim mrežama objavljen je video na kojem se vidi muškarac, kako gotovo u središtu Vukovara, noću iz puške sa stativa puca po golubovima. Da stvar bude gora sve se to događa u bloku višestambenih zgrada Olajnica pri čemu se puca u smjeru samih zgrada. Međutim, niti tu nije kraj jer uz muškarca koji je pucao su bila i dva policajca koja su to osiguravala. Video noćne pucnjave objavio je na svom Facebook profilu Vukovarac Nikola Gugleta navodeći kako je to potpuni poraz društva.

-Civilizacijski i moralno je neprihvatljivo! Ne moraš biti “ljubitelj” životinja da ti se duša stisne od same pomisli da netko zaista šeće ulicama tvoga grada s puškom i ubija životinje! Nekada se tako radilo i sa psima i mačkama pa smo valjda napredovali, kao društvo, a ne nazadovali!, napisao je Gugleta navodeći kako je do pucnjave po golubovima došlo u srijedu, 22. siječnja, oko 23 sati.

U razgovoru za Večernji list Gugleta kaže kako je pucano iz puške s noćnom optikom te da je na desetine golubova na taj način usmrćeno.. Rezultati te pucnjave su objavljeni i po društvenim mrežama na kojima se vide mrtvi golubovi ili krv koja je ostala od njih. Prema njegovim riječima poslije objave na Facebooku imao je i posjetu policije koji su mu poručili da ne širi dezinformacije.

-Ne širim nikakve dezinformacije nego sam samo objavio ono što sam vidio. Policajci su mi došli na vrata i pokazali papir prema kojem je angažiran „snajperista“. Navodno kako su to tražili mještani Olajnice i da je sve išlo preko Grada Vukovara, a da je policija to osiguravala. Međutim, s obzirom da znam kako se to radi ne znam tko je utvrdio da je na Olajnici određen broj golubova da se mora krenuti s njihovim ubijanjem. Ako je i tako onda postoje i određene predradnje kao što su zaplašivanje sokolom, postavljanje lažnih jaja, davanje golubovima raznih gelova i slično. Koliko znam sokol je bio donesen kod zgrada ali nije pušten da leti jer se radi o naseljenom mjestu ali se zato pucati može. Pucanje iz puške je također opcija ali ona posljednja kada se sve iscrpe – rekao je Gugleta dodajući kako je vjerojatno netko prijavio da je u tom naselju veliki broj golubova.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Dalje dodaje kako se to pucanje ponavljalo u tri navrata ali i da je o svemu razgovarao s mještanima ovog naselja koji kažu kako nitko od njih nije imao ništa vezano za tu akciju. Ono još gore je što je pucano u smjeru zgrada tako da je oštećeno i više roletni na zgradama.

-Ta puška nije niti malo naivna stvar i ona svakako može ozlijediti čovjeka. Ako se i puca na golubove, što se također događa i imali smo takav slučaj prije par godina u Osijeku, onda se sigurno ne puca prema stanovima punim stanara. To pucanje se događa i da se ljudi upozore, a nas nitko nije upozorio, ali i po danu. Mislim da je ovo prvi put da se tako nešto događa noću i to oko 23 sata – kaže Gugleta. Vezano za ovaj slučaj noćnog snajperiste u lovu na golubove u Vukovaru pitali smo i za mišljenje PU vukovarsko – srijemske čiji nam je glasnogovornik Dragoslav Živković rekao da ispituju cijeli ovaj slučaj i da će o svemu izvijestiti javnost.