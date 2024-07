VIDEO Vučić otpratio Scholza do auta pa čekao da krene: 'Kada bi mi netko objasnio što čekaju?'

Srbija je u petak s Europskom unijom potpisala Memorandum o razumijevanju o strateškom partnerstvu o održivim sirovinama, lancima proizvodnje baterija i električnim vozilima, što je korak bliže početku rudarenja litija na zapadu zemlje, čemu se snažno protive ekološki aktivisti, građanski pokreti i oporba. Dokument su na Samitu o strateškim sirovinama u Beogradu potpisali izvršni potpredsjednik Europske komisije i povjerenik za energetiku i Europski zeleni dogovor Martin Šefčović i srbijanska ministrica rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović.

Događaju su prisustvovali predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i njemački kancelar Olaf Scholz koji je tim povodom doputovao u Beograd. Inače, prilikom slijetanja njemačkog kancelara u Beograd, kamere RTV-a su snimile i jedan duhovit trenutak. Vučić je Scholza dočekao na zračnoj luci te otpratio do automobila koji je bio pripremljen za njega, no automobil nije odmah krenuo. Vučić je stajao ispred automobila i smješkao se, a onda nakon nekog vremena, jer automobil nije otišao, prokomentirao:

- Kad bi mi netko objasnio samo što čekaju?

Inače, EU je potpisivanje dokumenta ocijenio "povijesnim danom za Srbiju i Europsku uniju", a snažno mu se protive ekološki aktivisti i gotovo sve oporbene stranke koji rudarenje litija vide kao dugoročno ugrozu za ekosustav i lolkanu zajednicu. U osporavajunju projekta rudarenja litija "Jadar" koji multinacionalna kompanija Rio Tinto želi pokrenuti u poljoprivredno razvijenoj regiji na zapadu Srbije zatraženi su i izvanredni izbor uz ocjene da je odnos vlasti i oporbe prema litiju.

Šefčovič je izjavio da taj dokument, popraćen nizom sporazum između njemačkih kompanija i srpskih poduzeća, "neće samo utrti put ka razvoju i punoj e-mobilnosti u Srbiji do 2030., već će dodatno istaknuti partnerstvo EU i Srbije". Dodao je da će to "otvoriti vrata najvećim inozemnim izravnim investicijama u povjesti Srbije". Srbija bi mogla biti prva europska zemlja koja ima cijeli lanac opskrbe, od iskopavanja litija do proizvodnje električnih vozila, izjavio je Šefčović.

Scholz je rekao kako EU želi ne samo rudarenje, već i da se u Srbiji osigura i proizvodni lanac vezan uz litij od proizvodnje baterija do električnih automobila. Ocijenivši da je projekt "Jadar" dobar za Srbiju i za ekonomsku perspektivu razvoja, istaknuo je da će se poštivati najviši standardi kada je reč o zaštiti okoliša. Za Vučića je riječ o "povijesnom danu", a rudarenje litija i prateći proizvodni lanac će "omogućiti kvantni skok u budućnost" njegovoj zemlji. Tijekom potpisivanja memoranduma ekološki aktivisti i oporbene strane zasule su medije prosvjednim porukama da će se po svaku cijenu suprotstaviti eksloataciji litija prosvjedima i građanskom neposlušnošću.