VIDEO Vojska opet pokazala veliko srce, 170 pripadnika sanira oštećenja nakon potresa

Pripadnici Hrvatske vojske već su drugi dan angažirani u pružanju pomoći Gradu Zagrebu u sanaciji posljedica snažnog potresa koji je glavni grad pogodio u nedjelju, 22. ožujka 2020. godine.

Tako je na području grada Zagreba u ponedjeljak, 23. ožujka 2020. angažirano 170 pripadnika Hrvatske vojske koji čiste glavne prometnice u središtu, ali i širem središtu grada Zagreba.

Hrvatska vojska trenutno se nalazi na području Gornjeg grada, Zelenog vala i Ilice, a očekuju radove i u Bogovićevoj ulici te Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

VIDEO: Pripadnici Hrvatske vojske saniraju materijalne štete nastale uslijed potresa

„Prioritet nam je bio raščistiti glavne prometnice u užem i širem središtu Zagreba što smo jučer u rekordnom roku i uspjeli napraviti. Danas ulazimo i u haustore i izvlačimo šutu kako bi stanari mogli nesmetano funkcionirati“, rekao je zapovjednik Gardijske mehanizirane brigade, brigadir Dražen Ressler i kazao kako se tijekom današnjeg dana, očekuje i završetak svih radova.

“Izražavam žaljenje zbog svega što se dogodilo u gradu Zagrebu. Imovinu ćemo popraviti, to će se riješiti, ali nakon ovoga najbitnije je da se fokusiramo na onaj najveći i najbitniji problem koji sada imamo, a to je koronavirus. Moramo se zaštititi i bez obzira na to koliko nam je možda sad teško u ovim uvjetima, ostanite doma”, poruka je brigadira Resslera.

Podsjetimo, pripadnici Hrvatske vojske u okviru pružanja pomoći građanima Zagreba, u nedjelju, 22. ožujka sudjelovali su i u preseljenju nedonošćadi i opreme iz Petrove bolnice. Također, ispred bolnice Dr. Fran Mihaljević Hrvatska vojska podigla je tri šatora, stoji u priopćenju MORH-a.