VIDEO Užasavajuće scene u Austriji: Palo skoro metar snijega, voda prijeti Beču. Poginuo vatrogasac

Dramatično stanje vlada već dva dana u Austriji koju je pogodila snažna kiša. Zbog oluje Boris poplavljeni su brojni dijelovi države, a cijela pokrajina Donja Austrija proglašena je područjem katastrofe. U Beču je poplavljeno nekoliko kuća, snijeg visine skoro jednog metra u samo 24 sata prekrio je gorja.

Vienna this morning (video not mine) pic.twitter.com/ftnFR0Q9vz — Tanja Maier (@tanjamaier17) September 15, 2024

Kako navodi Kurier, ulazi u Beč su zatvoreni zbog bujice vode, a autocesta A1 kod St. Pöltena je poplavljena. Uz to, trenutno je postoje željeznice voze s istoka Austrije na zapad. Prema Geosphere Austrija, u dijelovima države je u samo nekoliko dana palo dva do četiri puta više kiše nego u prosjeku za cijeli rujan. U Donjoj Austriji je tako palo 300 do 350 milimetara kiše po kvadratnom metru.

Frau Holle hat alle Tische reserviert ☃️



Fast ein halber Meter Neuschnee auf der Unterhofalm in Filzmoos (1280 m Seehöhe) - tiefster Winter am 14. September ❄️#Schnee #snow #Österreich #austria pic.twitter.com/hgVS7aNnwf — Matthias Markel (@MatthiasMarkel) September 14, 2024

Nestvarne scene dolaze i iz Obertauerna gdje je palo i oko 75 centimetara snijega. Nakon snježnih padalina tijekom noći, dežurne ekipe morale su uklanjati stabla iz okoline dalekovoda u dužini od oko osam kilometara.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U okrugu Korneuburg proglašen je alarm civilne obrane, a trenutno je na terenu 58 vatrogasnih postrojbi. U zrak je bio dignut i Black Hawk koji je spašavao ljude iz bujice vode u Markersdorfu. Ipak, jedan vatrogasac poginuo je u akciji u Donjoj Austriji. Naime, muškarac se bio poskliznuo i preminuo je dok je pumpao u podrumu.

POVEZANI ČLANCI:

U dijelovima Austrije također je nestalo struje, a građani u kvartovima oko Beča nemaju pitke vode. Ipak, jedini spas za Bečane je bazen za zadržavanje poplava u Katzelsdorfu u okrugu Wienera Neustat koji još nije potopljen. ''U području Katzelsdorfa još smo uvijek jedan metar ispod kritične oznake. Nadamo se očekivanom opuštanju padalina u poslijepodnevnim satima'', objašnjava gradonačelnik Michael Nistl.

>> VIDEO Katastrofične poplave u Rumunjskoj, stanovnici u šoku: 'Sve je uništilo'