VIDEO Snijeg zabijelio dijelove Europe: Intenzivno pada na Alpama, pogledajte kako izgleda

Snažna promjena vremena zadesila je brojne dijelove Europe. Dok Hrvatsku pogađaju obilne oborine, u nekim je zemljama pao prvi snijeg. Primjerice, u Austriji su snježne padaline izazvale zastoje na cestama, a građanima se savjetuju da izbjegavaju nepotrebna putovanja. Prema upozorenjima, vremenska situacija trebala bi se pogoršati idućih dana. Lokalno se očekuju obilne kiše i udari vjetra, a otkazani su brojni događaji na otvorenom.

Zbog obilnih snježnih padalina u Salzburgu i Koruškoj, zatvoren je dio pruge. Pogođena je dionica između Bischofshofena i Spittala, a vlakove su zamijenili autobusi. Zbog loših uvjeta na cestama i pada stabala, zatvoren je i niz cestovnih dionica. Tamošnji stručnjaci pojasnili su kako se topli zrak iz područja Sredozemlja kreće u smjeru suprotnom od kazaljke na satu prema srednjoj Europi, gdje se susreće s hladnim zračnim masama. To kasnije stvara velike količine oborina, navodi Kleine Zeitung. Mnogi korisnici na društvenim mrežama dijele fotografije i videozapise snijega koji je zabijelio skijališta i gradove u Alpama.

#Austria now, zero driving conditions between Radstadt and Obertauern due to heavy snowfall. Even in deeper valleys, the #rain is turning into heavy #snowfall pic.twitter.com/2K5oJvWTxR — C•TN (@CTN_CZ) September 12, 2024

#Wintereinbruch in #Österreich



Mittlerweile schneit es inneralpin vielerorts bis in Tallagen, wie hier im Gasteinertal! Oberhalb von etwa 800 Metern ist es weiß geworden ❄️



Das Programm für die nächsten Tage: viel Regen & Schnee! #Wetter #Schnee #snow pic.twitter.com/Ot5JPTcmTa — Matthias Markel (@MatthiasMarkel) September 12, 2024

ADAC, njemački automobilski klub, ističe kako od danas do nedjelje, 15. rujna, meteorolozi očekuju značajne snježne oborine u Alpama iznad 1000 metara. Prema vremenskoj prognozi, u Njemačkoj će, ovisno o nadmorskoj visini, vjerojatno pasti od pet do 25 centimetara svježeg snijega. Na najvišim nadmorskim visinama moguće je i preko 30 centimetara snijega. ADAC upozorava kako i vozači u nižim predjelima također moraju biti spremni na prekide u prometu. Naime, obilne padaline mogu dovesti do odrona i poplava.

Njemačka meteorološka služba (DWD) je zbog snježnih oborina izdala upozorenje za okruge Oberallgäu, Ostallgäu, Garmisch-Partenkirchen, Bad Tölz-Wolfratshausen, Miesbach, Rosenheim i Traunstein. Također, upozorenja postoje i zbog kiše.

Intenzivan početak zime poseban je izazov za vozače, posebno ako još uvijek voze s ljetnim gumama. U Njemačkoj su zimske gume obavezne ovisno o situaciji. Vozači moraju staviti zimske gume ako žele voziti svoj automobil u zimskim uvjetima na cestama – bez obzira na godišnje doba.

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) najavio je kako će u Hrvatskoj vrijeme danas biti umjereno do pretežno oblačno, kišovito i vjetrovito. Povremeno se očekuje kiša, a u Dalmaciji i pljuskovi s grmljavinom, mjestimice izraženi uz obilnu oborinu. Temperatura zraka u većem dijelu unutrašnjosti bit će od 8 do 13, na sjevernom Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije većinom od 11 do 16, a na srednjem i južnom Jadranu između 16 i 22 °C. Kako navodi HRT, u najvišem gorju moguć je i snijeg.