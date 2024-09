VIDEO Užas u Essenu: Sirijac (41) zapalio dvije kuće, zabio se u trgovinu, a u drugoj prijetio mačetom?

U dva odvojena požara u subotu u gradu Essenu na zapadu Njemačke ozlijeđeno je oko 30 ljudi, što uključuje dvoje male djece u kritičnom stanju zbog udisanja dima, navele su lokalne vlasti. Policija je objavila da je uhićen 41-godišnji Sirijac iz Essena kojega se povezuje s požarima.

Muškarac je povezan i s incidentom u kojem je sudjelovao kombi koji se zabio u dvije trgovine, rekao je glasnogovornik policije. U tom događaju nema ozlijeđenih, dodao je. Do uhićenja je došlo u blizini dviju trgovina. Policija je rekla da ne može otkriti pojedinosti o osumnjičeniku i njegovim motivima.

